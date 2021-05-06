Son dakika spor haberleri... Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, 29 Mayıs'ta gerçekleştirilmesi planlanan ancak iptal edilen Olağan Seçimli Genel Kurul'un en geç haziran ayında yapılacağını duyurdu.

Galatasaray Kulübü, daha önce 29 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini açıkladığı Olağan Seçimli Genel Kurul'un iptal edildiğini açıkladı. Sarı-kırmızılıların ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada seçimlerin en geç haziran ayı içerisinde yapılacağını duyurdu.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Camiamız hiç merak etmesin, Kulübümüz olağan seçimi en geç haziran ayı içerisinde yapılacaktır." ifadelerine yer verdi.

Camiamız hiç merak etmesin, Kulübümüz Olağan seçimi en geç Haziran ayı içerisinde yapılacaktır. — Abdurrahim Albayrak (@_AAlbayrak) May 6, 2021

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