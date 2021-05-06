06 Mayıs 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika Galatasaray haberi: Abdurrahim Albayrak'tan kongre açıklaması! Seçim için tarih verdi

Albayrak'tan kongre açıklaması! Seçim için tarih verdi
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 Giriş Tarihi: 06.05.2021

Son dakika spor haberleri... İkinci Başkanı , 29 Mayıs'ta gerçekleştirilmesi planlanan ancak iptal edilen Olağan Seçimli Genel Kurul'un en geç haziran ayında yapılacağını duyurdu.

, daha önce 29 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini açıkladığı Olağan Seçimli Genel Kurul'un iptal edildiğini açıkladı. Sarı-kırmızılıların ikinci başkanı , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada seçimlerin en geç haziran ayı içerisinde yapılacağını duyurdu.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Camiamız hiç merak etmesin, Kulübümüz olağan seçimi en geç haziran ayı içerisinde yapılacaktır." ifadelerine yer verdi.

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