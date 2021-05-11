11 Mayıs 2021, Salı

GALATASARAY

Denizlispor Galatasaray maçının ardından Fatih Terim: Vazgeçmeyeceğimizi söyledik

Vazgeçmeyeceğimizi her zaman söyledik
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 Giriş Tarihi: 11.05.2021

'in 41. haftasında 'ın deplasmanda 'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Terim, "Vazgeçmeyeceğimizi her zaman söyledik. Vazgeçmedik. Sonu inşallah çok iyi biter. Vazgeçmeme duygusunu her oyuncuma aşıladığımızı düşünüyorum" dedi.

'in 41. haftasında 'ın deplasmanda 'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE TERİM'İN AÇIKLAMALARI:

Vazgeçmeyeceğimizi her zaman söyledik. Vazgeçmedik. Sonu inşallah çok iyi biter. Vazgeçmeme duygusunu her oyuncuma aşıladığımızı düşünüyorum.

Biz kazandığımız zaman bir şeylerin esprisi var. Çok şükür Allah'a. İnşallah, finali 'de bu sene bize kök söktüren bir takımla oynayacağız.

Son dakikada yediğimiz gollerle 9 puan kaybettiK. 11 maçı 10 kişi oynadık. Biz baya sıkıntılar çektik. Ona rağmen biz buradayız. Bugün mesela penaltı pozisyonları, olmuyor. 'ya da diğer arkadaşlarıma da inandığım şeyleri söyledim.
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