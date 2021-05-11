11 Mayıs 2021, Salı
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İŞTE TERİM'İN AÇIKLAMALARI:
Vazgeçmeyeceğimizi her zaman söyledik. Vazgeçmedik. Sonu inşallah çok iyi biter. Vazgeçmeme duygusunu her oyuncuma aşıladığımızı düşünüyorum.
Biz kazandığımız zaman bir şeylerin esprisi var. Çok şükür Allah'a. İnşallah, finali Ali Sami Yen'de bu sene bize kök söktüren bir takımla oynayacağız.
Son dakikada yediğimiz gollerle 9 puan kaybettiK. 11 maçı 10 kişi oynadık. Biz baya sıkıntılar çektik. Ona rağmen biz buradayız. Bugün mesela penaltı pozisyonları, olmuyor. Arda'ya da diğer arkadaşlarıma da inandığım şeyleri söyledim.
Denizlispor Galatasaray maçının ardından Fatih Terim: Vazgeçmeyeceğimizi söyledik
Süper Lig'in 41. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Denizlispor'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, "Vazgeçmeyeceğimizi her zaman söyledik. Vazgeçmedik. Sonu inşallah çok iyi biter. Vazgeçmeme duygusunu her oyuncuma aşıladığımızı düşünüyorum" dedi.
Süper Lig'in 41. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Denizlispor'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Fatih Terim değerlendirmelerde bulundu.
İŞTE TERİM'İN AÇIKLAMALARI:
Vazgeçmeyeceğimizi her zaman söyledik. Vazgeçmedik. Sonu inşallah çok iyi biter. Vazgeçmeme duygusunu her oyuncuma aşıladığımızı düşünüyorum.
Biz kazandığımız zaman bir şeylerin esprisi var. Çok şükür Allah'a. İnşallah, finali Ali Sami Yen'de bu sene bize kök söktüren bir takımla oynayacağız.
Son dakikada yediğimiz gollerle 9 puan kaybettiK. 11 maçı 10 kişi oynadık. Biz baya sıkıntılar çektik. Ona rağmen biz buradayız. Bugün mesela penaltı pozisyonları, olmuyor. Arda'ya da diğer arkadaşlarıma da inandığım şeyleri söyledim.
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