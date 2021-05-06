06 Mayıs 2021, Perşembe

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Son dakika spor haberi: Galatasaray içerde kötü Beşiktaş deplasmanda iyi!

G.Saray içerde kötü Beşiktaş deplasmanda iyi!
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 06.05.2021

Spor Toto 'in 40. haftasında , sahasında 'ı ağırlayacak. Sarı kırmızılılar, bu sezon iç sahadaki 18 maçta 18 puan kaybederken, son 5 iç saha maçından 1 galibiyet alabildi. Beşiktaş ise 18 dış saha maçında 36 puan aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (Gs Bjk spor haberi)

'in 40. haftasındaki derbi maçta 8 Mayıs Cumartesi günü lider 'ı konuk edecek , bu sezon evinde önemli puan kayıpları yaşadı.

Ligde 2020-2021 sezonunda şu ana dek 18 kez rakiplerini konuk eden Galatasaray, bunların 10'unu kazanabildi. Evinde rakipleriyle 6 kez berabere kalan ve 2 defa sahadan mağlup ayrılan sarı-kırmızılı ekip, 18 puan kaybetti.

Sahasında 39 gole imza atan Galatasaray, kalesinde 15 gol gördü.

SON 5 İÇ SAHA MAÇINDA BİR GALİBİYET

Galatasaray, son 5 iç saha maçında sadece bir kez kazanabildi.

Ligin 27. haftasında 'u 'nda 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, sonraki 5 iç saha maçında iyi sonuçlar almakta zorlandı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasının ardından evinde ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, sonraki karşılaşmada 'a 4-3 mağlup oldu.

Evinde ve ile oynadığı maçları da 1-1 beraberliklerle tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, 'u 1-0 yenerek iç sahadaki bu şansızlığını kırdı.

Galatasaray, kötü sonuçlar aldığı son 5 iç saha maçında 8 gol atarken, rakiplerinin de 8 golüne engel olamadı. Sarı-kırmızılı ekip, evindeki son 3 maçta ise birer gol kaydedebildi.

BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA PERFORMANSINI ARTIRDI

Şampiyonluk yolunda deplasmanda önemli bir derbi maçına çıkacak Beşiktaş ise dış sahadaki karşılaşmalarda son dönemde daha başarılı sonuçlara imza attı.

Bu sezon deplasmandaki ilk 9 maçta 5 galibiyet bir beraberlik ve 3 yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, 16 puan topladı. Söz konusu karşılaşmalarda 18 gol sevinci yaşayan Beşiktaş, rakiplerinin 17 golüne engel olamadı.

Beşiktaş, sonraki 9 dış saha maçında ise daha başarılı bir görüntü ortaya koydu. Bu maçlarda 6 galibiyet alan siyah-beyazlı ekip, 2 beraberlik ve bir yenilgiyle 20 puan elde etti. Sonraki 9 dış saha maçında 19 gol atan Beşiktaş, kalesinde 9 gol gördü.

Siyah-beyazlı ekip, bu sezonki 18 deplasman maçında ise 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgiyle 36 puan çıkardı.

Dış sahada 37 gol atan Beşiktaş, 26 gole engel olamadı.

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