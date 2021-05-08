08 Mayıs 2021, Cumartesi
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'BAŞKA ÇAREMİZ YOK'
Bu nedenle daha farklı bir anlam katılan maç için Galatasaraylı futbolcular, "Kazanmaktan başka çaremiz yok. Beşiktaş'ın sahamızda şampiyonluk kutlaması yapmasına izin veremeyiz. Bu nedenle herkes en yüksek motivasyon ile maça çıksın" diyerek galibiyet sözü verdi. (Sabah)
Galatasaray'da derbi motivasyonu! "Sahamızda şampiyonluk kutlaması yapmasına izin veremeyiz"
Süper Lig'in 40. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray'da hedef mutlak 3 puan. Sarı-kırmızılılarda Fatih Terim oyuncuları ile yakından ilgilenip derbiye hazırlanıyor. Futbolcuların ortak görüşü ise 'Beşiktaş'ın sahamızda şampiyonluk kutlaması yapmasına izin veremeyiz' olduğu öğrenildi. (GS spor haberleri)
Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde son 3 haftaya giren sarı-kırmızılılarda hedef, farkı üçe indirmek. Diğer yandan da 2-0 kaybedilen ilk maçın rövanşını farklı alıp ikili averajda üstünlük sağlamak. Teknik direktör Fatih Terim, hafta boyunca oyuncuların üzerindeki baskıyı hafifletmek adına da sıradan bir maç gibi hareket etti. Teknik heyet,oyun planlarını kurarken Galatasaraylı oyuncular, takım kaptanları önderliğinde çok daha farklı bir hava ile maça çıkıyorlar. Deneyim isimler tüm takım arkadaşları ile bir toplantı yaparken, herkes Beşiktaş'ın bu maçta şampiyon olma ihtimaline dikkat çekti.
'BAŞKA ÇAREMİZ YOK'
Bu nedenle daha farklı bir anlam katılan maç için Galatasaraylı futbolcular, "Kazanmaktan başka çaremiz yok. Beşiktaş'ın sahamızda şampiyonluk kutlaması yapmasına izin veremeyiz. Bu nedenle herkes en yüksek motivasyon ile maça çıksın" diyerek galibiyet sözü verdi. (Sabah)
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