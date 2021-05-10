10 Mayıs 2021, Pazartesi
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RAKİPLERİN MAÇLARI ZOR
Sarı-kırmızılıları umutlandıran bir diğer unsur rakiplerin çıkacağı maçların zor olması. Lider Beşiktaş, ligin ayağa en iyi top oynayan takımlarından Karagümrük'le ve çok hızlı hücuma çıkan Göztepe ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise 17 maçtır yenilmeyen Sivasspor'la ve kümede kalma savaşı veren Kayseri ile mücadele edecek. Beşiktaş maçı sonrası futbolcularını kutlayan Terim'in, "Önemli bir galibiyet aldık. Son ana kadar devam edeceğiz. Sırada Denizli maçı var. Bol gollü bir galibiyet almalıyız. Rakiplerimizin puan kaybedeceğine inanıyorum" dediği öğrenildi. (Fotomaç)
Galatasaray'ın şampiyonluk inancı! Son düdüğe kadar...
Süper Lig'in 40. haftasında sahasında Beşiktaş'ı mağlup eden Galatasaray'da şampiyonluk inançları arttı. Sarı-kırmızılılar zirve yarışının son düdüğe kadar süreceğine inanıyor. (GS spor haberleri)
Galatasaray'da şampiyonluk ümitleri tazelendi. Sarı-kırmızılılar dev derbide üstün bir oyunla lider Beşiktaş'ı mağlup ederek puan farkını 3'e düşürdü. Kalan 2 haftaya Fenerbahçe'nin 1, Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde giren Aslan, maçlarını kazanıp beklemeye geçecek. Cimbom, kalan 2 haftada rakiplerine göre zorluk derecesi düşük karşılaşmalara çıkacak. Küme düşen ve son sırada bulunan Denizlispor'a Salı günü konuk olacak Galatasaray, ardından cumartesi günü evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Terim'in öğrencileri bu maçlardan 6 puan ve yüksek gol averajıyla ayrılmaya çalışacak.
RAKİPLERİN MAÇLARI ZOR
Sarı-kırmızılıları umutlandıran bir diğer unsur rakiplerin çıkacağı maçların zor olması. Lider Beşiktaş, ligin ayağa en iyi top oynayan takımlarından Karagümrük'le ve çok hızlı hücuma çıkan Göztepe ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise 17 maçtır yenilmeyen Sivasspor'la ve kümede kalma savaşı veren Kayseri ile mücadele edecek. Beşiktaş maçı sonrası futbolcularını kutlayan Terim'in, "Önemli bir galibiyet aldık. Son ana kadar devam edeceğiz. Sırada Denizli maçı var. Bol gollü bir galibiyet almalıyız. Rakiplerimizin puan kaybedeceğine inanıyorum" dediği öğrenildi. (Fotomaç)
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