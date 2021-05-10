10 Mayıs 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'ın şampiyonluk inancı! Son düdüğe kadar...

Aslan'ın şampiyonluk inancı! Son düdüğe kadar...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 Giriş Tarihi: 10.05.2021

'in 40. haftasında sahasında 'ı mağlup eden 'da şampiyonluk inançları arttı. Sarı-kırmızılılar zirve yarışının son düdüğe kadar süreceğine inanıyor. ()

'da şampiyonluk ümitleri tazelendi. Sarı-kırmızılılar dev derbide üstün bir oyunla lider 'ı mağlup ederek puan farkını 3'e düşürdü. Kalan 2 haftaya 'nin 1, Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde giren , maçlarını kazanıp beklemeye geçecek. Cimbom, kalan 2 haftada rakiplerine göre zorluk derecesi düşük karşılaşmalara çıkacak. Küme düşen ve son sırada bulunan 'a Salı günü konuk olacak Galatasaray, ardından cumartesi günü evinde 'u ağırlayacak. Terim'in öğrencileri bu maçlardan 6 puan ve yüksek gol averajıyla ayrılmaya çalışacak.

RAKİPLERİN MAÇLARI ZOR

Sarı-kırmızılıları umutlandıran bir diğer unsur rakiplerin çıkacağı maçların zor olması. Lider Beşiktaş, ligin ayağa en iyi top oynayan takımlarından 'le ve çok hızlı hücuma çıkan ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise 17 maçtır yenilmeyen 'la ve kümede kalma savaşı veren ile mücadele edecek. Beşiktaş maçı sonrası futbolcularını kutlayan Terim'in, "Önemli bir galibiyet aldık. Son ana kadar devam edeceğiz. Sırada maçı var. Bol gollü bir galibiyet almalıyız. Rakiplerimizin puan kaybedeceğine inanıyorum" dediği öğrenildi. (Fotomaç)
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