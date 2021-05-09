09 Mayıs 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisine damga vurdu! Maçın adamı...

Derbiye damga vurdu! Maçın adamı...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 09.05.2021 Giriş Tarihi: 09.05.2021

Spor Toto 'in 40. haftasında , 'ı 3-1'le geçerek şampiyonluk yarışında kritik bir virajı döndü. Sarı kırmızılılarda, yıldız oyuncu performansıyla maça damga vurdu. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri ()

'de lider 'nda 3-1 yenen ve zirve iddiasını sürdüren 'da, performansıyla büyüledi.

Sarı kırmızılılara devre arasında 'dan kiralık olarak gelen ve son haftalarda performansını artıran yıldız, Beşiktaş maçında da iyi bir oyun ortaya koyarak galibiyette başrolü aldı.

WhoScored'ın verilerine göre Gedson, Beşiktaş maçında 66 kez topla buluştu, yüzde 82.9 pas isabet oranı yakaladı ve 1 asist yaptı. Portekizli oyuncu bunun yanı sıra, 10 ikili mücadeleden galip çıkarken, 7 tane de sahipsiz top kazandı.

22 yaşındaki futbolcu, 3 pas arası, 3 top kapma ve 2 çalım istatistikleriyle 8.05 puan alarak maçın adamı oldu.

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