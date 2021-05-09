Son dakika spor haberi: Galatasaray - Beşiktaş derbisine damga vurdu! Maçın adamı...
Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı 3-1'le geçerek şampiyonluk yarışında kritik bir virajı döndü. Sarı kırmızılılarda, yıldız oyuncu performansıyla maça damga vurdu. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'de lider Beşiktaş'ı Türk Telekom Stadyumu'nda 3-1 yenen ve zirve iddiasını sürdüren Galatasaray'da, Gedson Fernandes performansıyla büyüledi.
Sarı kırmızılılara devre arasında Benfica'dan kiralık olarak gelen ve son haftalarda performansını artıran Portekizli yıldız, Beşiktaş maçında da iyi bir oyun ortaya koyarak galibiyette başrolü aldı.
WhoScored'ın verilerine göre Gedson, Beşiktaş maçında 66 kez topla buluştu, yüzde 82.9 pas isabet oranı yakaladı ve 1 asist yaptı. Portekizli oyuncu bunun yanı sıra, 10 ikili mücadeleden galip çıkarken, 7 tane de sahipsiz top kazandı.
22 yaşındaki futbolcu, 3 pas arası, 3 top kapma ve 2 çalım istatistikleriyle 8.05 puan alarak maçın adamı oldu.
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