10 Mayıs 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray Gedson Fernandes ile 1 yıl daha!

Cimbom'da Gedson ile 1 yıl daha!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 10.05.2021

'da son karşılaşmalarda göstermiş olduğu performansla damga vuran için sarı-kırmızılılar harekete geçti. ( haberleri)

Derbinin kahramanı , taraftarların sevgilisi oldu… Tutuk başladığı kariyerinde hızlı bir şekilde göze giren 22 yaşındaki yıldızın takımda gelecek sezon da kalması isteniyor. Devre arasında büyük uğraşlarla 'dan 6 aylığına kiralanan yıldız orta saha için Teknik Direktör , eski öğrencisi Direktörü ile özel bir görüşme yapmıştı. İmparator, sezon bitiminde takımın başında kalmasa bile Galatasaray'ın menfaati doğrultusunda yeniden ricada bulunacağı öğrenildi. Taraftarların çok istediği Gedson, maçında yaptığı asistin dışında basmadık yer bırakmamıştı. (Fotomaç)
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