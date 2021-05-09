09 Mayıs 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde gergin anlar! Mostafa Mohamed ve Vida...

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında zirve yarışını çok yakından ilgilendiren karşılaşmada Galatasaray ezeli rakibi Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti ve puan farkını da bitime 2 hafta kala 3'e indirdi. Dev derbinin son dakikalarında Domagoj Vida ve Mostafa Mohamed arasında gerginlik boy gösterdi. Hakem Cüneyt Çakır ise bu gerilimi fark etmedi. İşte o anlar... | Son dakika Galatasaray-Beşiktaş derbisi haberleri

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde gergin anlar! Mostafa Mohamed ve Vida...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.05.2021

'in 40. haftasında oynanan - derbisinde gülen taraf 3-1'lik skorla Galatasaray olurken siyah-beyazlılara şampiyonluk yolunda kritik bir darbe vurmuş oldu.

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde gergin anlar! Mostafa Mohamed ve Vida...

Dev derbinin ilk yarısı bir hayli çekişmeli geçti. ve karşılıklı ataklarla rakip kalede tehlike yaratmaya çalıştı. Ve karşılıklı ataklar sonrası ilk golü bulan taraf Galatasaray oldu.

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde gergin anlar! Mostafa Mohamed ve Vida...

'in ara pasında hareketlenen kaleci Ersin'le karşı karşıya kaldı. Hollandalı futbolcu düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. fakat ofsayt bayrağı bu pozisyon için kalktı. Pozisyon VAR'da incelendikten sonra gol kararı verildi.

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde gergin anlar! Mostafa Mohamed ve Vida...

BEŞİKTAŞ, GHEZZAL İLE CEVAP VERDİ
'ın öne geçmesinin ardından baskılarını artıran Atiba'nın yere düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Ghezzal ile gole çevirdi ve karşılaşmaya 1-1'lik eşitlik geldi.

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde gergin anlar! Mostafa Mohamed ve Vida...

İLK YARIDA SON SÖZÜ FALCAO SÖYLEDİ
'ın penaltı golünün hemen ardından bu kez penaltı kazanan taraf oldu. Atiba, Falcao ile girdiği ikili mücadele sonrası Kolombiyalı yıldızı yere düşürdü ve hakem bu pozisyonda penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Falcao, Galatasaray'ı maçta yeniden öne geçirdi: 2-1.

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde gergin anlar! Mostafa Mohamed ve Vida...

G.SARAY İKİNCİ YARIYA HIZLI BAŞLADI
Karşılaşmanın ilk yarısı 'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ikinci yarısında ise Galatasaray oyuna hakim olan taraf oldu. Sarı Kırmızılılar, kalesinde pozisyon üstüne pozisyon yakaladı.

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde gergin anlar! Mostafa Mohamed ve Vida...

ARDA TURAN'IN GOLÜ RAHATLATTI
'ı rahatlatan gol Arda Turan ile geldi. Saracchi'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Arda Turan topu boş filelere gönderdi ve maçın 77. dakikasında Galatasaray'ı rahatlatan golü kaydetti: 3-1.

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde gergin anlar! Mostafa Mohamed ve Vida...

Çok sert geçen müsabakada karşılıklı 18'er faul çıkarken maçın geride kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve zorlu derbi mücadelesini 3-1 kazandı. Karşılaşmanın son dakikalarında ile arasında tartışma yaşandı.

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde gergin anlar! Mostafa Mohamed ve Vida...

İki futbolcu yaşanan tartışma sonrası kafa kafaya geldi ancak hakem pozisyonu görmedi.

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde gergin anlar! Mostafa Mohamed ve Vida...

Öte yandan 'da Babel, Donk, Marcao ve Onyekuru; 'ta Josef, N'Sakala ve Atiba sarı kartla cezalandırdı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Cimbom'a dünya yıldızı maestro! Sezon sonunda bomba patlıyor Cimbom'a dünya yıldızı maestro! Sezon sonunda bomba patlıyor
Okay Yokuşlu için transfer iddiası! Galatasaray da... Okay Yokuşlu için transfer iddiası! Galatasaray da...
Koridorda gerginlik! Hadi ganyan bayisine... Koridorda gerginlik! "Hadi ganyan bayisine..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör