Galatasaray-Beşiktaş derbisinde gergin anlar! Mostafa Mohamed ve Vida...

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında zirve yarışını çok yakından ilgilendiren karşılaşmada Galatasaray ezeli rakibi Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti ve puan farkını da bitime 2 hafta kala 3'e indirdi. Dev derbinin son dakikalarında Domagoj Vida ve Mostafa Mohamed arasında gerginlik boy gösterdi. Hakem Cüneyt Çakır ise bu gerilimi fark etmedi. İşte o anlar... | Son dakika Galatasaray-Beşiktaş derbisi haberleri

Süper Lig'in 40. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde gülen taraf 3-1'lik skorla Galatasaray olurken siyah-beyazlılara şampiyonluk yolunda kritik bir darbe vurmuş oldu.

Dev derbinin ilk yarısı bir hayli çekişmeli geçti. Galatasaray ve Beşiktaş karşılıklı ataklarla rakip kalede tehlike yaratmaya çalıştı. Ve karşılıklı ataklar sonrası ilk golü bulan taraf Galatasaray oldu.

Gedson Fernandes'in ara pasında hareketlenen Ryan Babel kaleci Ersin'le karşı karşıya kaldı. Hollandalı futbolcu düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. fakat ofsayt bayrağı bu pozisyon için kalktı. Pozisyon VAR'da incelendikten sonra gol kararı verildi.

BEŞİKTAŞ, GHEZZAL İLE CEVAP VERDİ

Galatasaray'ın öne geçmesinin ardından baskılarını artıran Beşiktaş Atiba'nın yere düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Ghezzal ile gole çevirdi ve karşılaşmaya 1-1'lik eşitlik geldi.

İLK YARIDA SON SÖZÜ FALCAO SÖYLEDİ

Beşiktaş'ın penaltı golünün hemen ardından bu kez penaltı kazanan taraf Galatasaray oldu. Atiba, Falcao ile girdiği ikili mücadele sonrası Kolombiyalı yıldızı yere düşürdü ve hakem Cüneyt Çakır bu pozisyonda penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Falcao, Galatasaray'ı maçta yeniden öne geçirdi: 2-1.

G.SARAY İKİNCİ YARIYA HIZLI BAŞLADI

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ikinci yarısında ise Galatasaray oyuna hakim olan taraf oldu. Sarı Kırmızılılar, Beşiktaş kalesinde pozisyon üstüne pozisyon yakaladı.

ARDA TURAN'IN GOLÜ RAHATLATTI

Galatasaray'ı rahatlatan gol Arda Turan ile geldi. Saracchi'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Arda Turan topu boş filelere gönderdi ve maçın 77. dakikasında Galatasaray'ı rahatlatan golü kaydetti: 3-1.

Çok sert geçen müsabakada karşılıklı 18'er faul çıkarken maçın geride kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve zorlu derbi mücadelesini Galatasaray 3-1 kazandı. Karşılaşmanın son dakikalarında Mostafa Mohamed ile Vida arasında tartışma yaşandı.