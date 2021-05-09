09 Mayıs 2021, Pazar

GALATASARAY

Levent Tüzemen'den övgü dolu sözler! "Fatih Terim'in akıllı stratejisi"

Usta yazardan övgü dolu sözler! Terim'in akıllı stratejisi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.05.2021

'in 40. haftasında sahasında 'ı 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı mücadeleyi değerlendirdi. Tüzemen, "'in stratejik kararları Galatasaray'a derbi galibiyeti getirdi. Peki Ne yaptı Terim: 1- Onyekuru ve Falcao gibi gövdeli, tecrübeli ismin yanına iki hızlı beki Yedlin ve Saracchi'yi ilk 11'e koydu. Bu hamleyi bile beklemiyordu. 2- Galatasaraylı oyuncular topu Beşiktaş'a bırakıp alan savunması içerisinde takım halinde akıllı savunma yaptı. Galatasaray'ın akıllı oyun taktiği sonucu Beşiktaş alışıla gelmiş oyununu sergileyemediği gibi hızlı hücum yapabilecek geniş alanları da bulamadı." dedi. (GS spor haberleri)

'in stratejik kararları 'a derbi galibiyeti getirdi. Peki Ne yaptı Terim: 1- Onyekuru ve Falcao gibi gövdeli, tecrübeli ismin yanına iki hızlı beki Yedlin ve Saracchi'yi ilk 11'e koydu. Bu hamleyi bile beklemiyordu. 2- Galatasaraylı oyuncular topu 'a bırakıp alan savunması içerisinde takım halinde akıllı savunma yaptı. Galatasaray'ın akıllı oyun taktiği sonucu Beşiktaş alışıla gelmiş oyununu sergileyemediği gibi hızlı hücum yapabilecek geniş alanları da bulamadı. 'iin muhteşem uzun pasında 'in attığı gol Galatasaray'a derbide erken moral oldu. Beşiktaş ayağa pas yaparak ve araya toplar atarak Galatasaray'ın gardını düşürmeye çalıştı ama başarılı olamadı. Galatasaraylı oyuncular dikkatliydi alanlarını kaybetmemeye ve Beşiktaş ataklarına karşı hep kontrollü oldu.
'ın art arda verdiği iki penaltı kararı da çok doğruydu. Falcao harika bir penaltı golü atmasına rağmen oyun içinde etkili değildi. Onyekuru da alışılagelmiş suretini sergileyemedi. ikinci yarı aynı oyun sisteminde tuttuğu gibi Sarrachi ve Yedlin'in daha fazla kanatlardan hücum etmesini istedi. Bu hamleler Beşiktaş takımının sürekli geriye pas yapmasına neden oldu. Özellikle her yere basarken, Fernandes ile maestro gibi oynadı. Terim derbiye özel olarak çalışmış olacak ki yorulan oyuncuları oyundan aldı. Önce Falcao- Onyekuru'yu çıkarıp ile 'yı alarak G.Saray'a enerji pompaladı. Bu G.Saray'ın fizik performansı yukarı çekti. Çok çalışan Babel ve yorulmuşlardı Terim hemen Arda ve Emre Kılınç ikilisini alarak G.Saray'ın fizik gücünün diri kalmasını sağladı. Oyuna diri giren Emre Kılınç'ın Arda'ya attığı gol pası mükemmeldi. G.Saray'ın bu galibiyetle derbiyi kazanarak Şampiyonlar Ligi şansını da güçlendirdi. (Fotomaç)
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