09 Mayıs 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Erman Toroğlu: Beşiktaş kulübesi inanılmaz vitaminsiz

Toroğlu'dan flaş yorum! Yedek kulübesi inanılmaz vitaminsiz
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.05.2021

'in 40. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren Galatasaray-Beşiktaş ve -Fenerbahçe maçlarının ardından A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Galatasaray yedek kulübesinden 5 oyuncu soktu; isimlerini sayalım , , Arda, , ... Bir de Beşiktaş'ın kulübesine bakıyorsunuz inanılmaz vitaminsiz. İpler hala Beşiktaş'ın elinde ama öyle şeyler oluyor ki hiçbir şey diyemiyorsunuz." dedi.

Daha çok Galatasaray- Beşiktaş maçını izledim. -F.Bahçe maçına da fırsat buldukça baktım. Son yılların en heyecanlı ama kalitesiz yarışını izliyoruz. İyi top oynayan, uzun maratonda daha iyi mücadele eden daha iyi futbol oynayan Beşiktaş, hastalık ve 21 takımlı ligde kadro sıkıntısını iyice hissetmeye başladı.

Galatasaray yedek kulübesinden 5 oyuncu soktu; isimlerini sayalım , , Arda, , ... Bir de Beşiktaş'ın kulübesine bakıyorsunuz inanılmaz vitaminsiz. İpler hala Beşiktaş'ın elinde ama öyle şeyler oluyor ki hiçbir şey diyemiyorsunuz.

Mesela en basitinden tek başına gidiyor ceza alanı içine doğru tehlikeli pozisyona giriyor ve topu aut çizgisine en az 30 santim kala çeviriyor. Ama aut veriyor devamında o top dönüyor ve gol oluyor. Diyeceksiniz ki bir autla maç değişir mi?

Değişir kardeşim değişir. Aynı Bahattin Duran, önünden G.Saraylı oyuncunun müdahalesiyle kornere çıkan topa aut veriyor. Düşünebiliyor musunuz bir yardımcı hakemin maça olan tesirini.

Ama şu gerçek Galatasaray, Beşiktaş'a göre daha iyi oynadı sahada siyah-beyazlılara göre daha faydalı işler yaptılar, galibiyeti hak ettiler. Hem psikolojik baskı hem yorgunluk hem de kadro darlığı Beşiktaş'ın karşısında duruyor.

Önümüzdeki 2 maça psikolojik olarak hangi takımlar daha iyi hazırlanırsa haliyle bu işi bitirecek. Ama arabanın direksiyonu hala Beşiktaş'ta. İkili averaja göre Galatasaray, Beşiktaş'ı yakaladı. Beşiktaş'ın kazandığı penaltıda , Atiba'nın ayağına net bastı. Galatasaray'ın attığı penaltıda da Atiba, 'yu önce tutup hemen bırakıyor. Falcao da kendini bırakıyor hakem de penaltıyı veriyor. Bu şu demek ceza alanında rakibi tut, dirseklerinle oyna kollarınla oyna...

Her maçta bunlar olmuyor mu oluyor, veriyorlar mı kimisi veriyor kimisi vermiyor. maçında da golü buluyor üst üste 3 tane pozisyon kaçırıyor. Büyük takımdan puan alacaksan en az 2 gol atman gerek yoksa sahadan zor çıkarsın. Dün çıkamadığın gibi.. 3-4 hafta evvel çok daha rahat pozisyonda Ankaragücü 4 puan sıkıştırsaydı bu zorluğu çekmezdi. Çünkü düşme hattında isen sonuna doğru herkes üstüne oynar. (Fotomaç)

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