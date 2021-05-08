Son dakika spor haberi: Galatasaray derbide hangi formayla sahada?

Süper Lig'de dev derbi öncesinde Galatasaray'ın sahaya çıkacağı forma belli oldu.

Aslan, klasik parçalı formasıyla sahada olacak.

📣 Takımımız bu akşam parçalı forma, beyaz şort ve kırmızı konç ile sahaya çıkacak. Kalecimiz ise yeşil forma giyecek. #GSvBJK pic.twitter.com/ZpIGGQQbrb