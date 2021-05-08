08 Mayıs 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberi: Galatasaray derbide hangi formayla sahada?
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Galatasaray'da, derbide giyilecek forma belli oldu. Sarı kırmızılılar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Parçalı formamızla sahadayız" mesajını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)
Süper Lig'de dev derbi öncesinde Galatasaray'ın sahaya çıkacağı forma belli oldu.
Aslan, klasik parçalı formasıyla sahada olacak.
📣 Takımımız bu akşam parçalı forma, beyaz şort ve kırmızı konç ile sahaya çıkacak. Kalecimiz ise yeşil forma giyecek. #GSvBJK pic.twitter.com/ZpIGGQQbrb— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) May 8, 2021
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Dev derbi! Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kasımpaşa - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig