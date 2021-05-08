08 Mayıs 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray derbide hangi formayla sahada?

Galatasaray derbide hangi formayla sahada?
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 Giriş Tarihi: 08.05.2021

'de 'ı ağırlayacak olan 'da, derbide giyilecek forma belli oldu. Sarı kırmızılılar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Parçalı formamızla sahadayız" mesajını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)

'de dev derbi öncesinde 'ın sahaya çıkacağı forma belli oldu.

Aslan, klasik parçalı formasıyla sahada olacak.

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