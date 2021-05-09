09 Mayıs 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası koridorda gerginlik! Sergen Yalçın ve Şükrü Hanedar...

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi ve dev derbiyi sarı-kırmızılı takım 3-1 kazandı. Derbinin ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın ile Şükrü Hanedar arasında ise gerginlik çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray-Beşiktaş derbisi haberleri (GS BJK spor haberi)

Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası koridorda gerginlik! Sergen Yalçın ve Şükrü Hanedar...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.05.2021

'in 40. haftası dev bir derbi heyecanına sahne oldu. , lider 'ı konuk ettiği mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası koridorda gerginlik! Sergen Yalçın ve Şükrü Hanedar...

Sarı-kırmızılı takım böylece, lider 'la 6 olan puan farkını 3'e düşürerek son iki haftaya umutlu girdi.

Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası koridorda gerginlik! Sergen Yalçın ve Şükrü Hanedar...

Bu arada karşılaşma sonrası Teknik Direktörü 'la, Futbol A Takım İdari Direktörü arasında gerginlik yaşandığı ortaya çıktı.

Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası koridorda gerginlik! Sergen Yalçın ve Şükrü Hanedar...

Sabah'ta yer alan habere göre ile Futbol A Takım İdari Direktörü arasında tansiyon yükseldi.

Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası koridorda gerginlik! Sergen Yalçın ve Şükrü Hanedar...

Hanedar'ın, hakem kararlarına tepki gösteren Yalçın'la tartıştığı ve tecrübeli çalıştırıcının, "Bizim stadımıza geldiğinde biz sizi böyle mi ağırladık" diyerek çıkıştığı kaydedildi.

Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası koridorda gerginlik! Sergen Yalçın ve Şükrü Hanedar...

Yaşanan gerilimde Florya çalışanı Ender Uysal'ın da Yalçın'a, "Hadi ganyan bayisine git" diyerek hakaret ettiği öğrenildi.

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