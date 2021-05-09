Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası koridorda gerginlik! Sergen Yalçın ve Şükrü Hanedar...
Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi ve dev derbiyi sarı-kırmızılı takım 3-1 kazandı. Derbinin ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın ile Şükrü Hanedar arasında ise gerginlik çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray-Beşiktaş derbisi haberleri (GS BJK spor haberi)
Süper Lig'in 40. haftası dev bir derbi heyecanına sahne oldu. Galatasaray, lider Beşiktaş'ı konuk ettiği mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
Sarı-kırmızılı takım böylece, lider Beşiktaş'la 6 olan puan farkını 3'e düşürerek son iki haftaya umutlu girdi.
Bu arada karşılaşma sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'la, Galatasaray Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar arasında gerginlik yaşandığı ortaya çıktı.
Sabah'ta yer alan habere göre Sergen Yalçın ile Galatasaray Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar arasında tansiyon yükseldi.
Hanedar'ın, hakem kararlarına tepki gösteren Yalçın'la tartıştığı ve tecrübeli çalıştırıcının, "Bizim stadımıza geldiğinde biz sizi böyle mi ağırladık" diyerek çıkıştığı kaydedildi.
Yaşanan gerilimde Florya çalışanı Ender Uysal'ın da Yalçın'a, "Hadi ganyan bayisine git" diyerek hakaret ettiği öğrenildi.
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