08 Mayıs 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray-Beşiktaş önce ofsayt sonra gol kararı! İşte o pozisyon

Derbide önce ofsayt sonra gol kararı! İşte o pozisyon
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 Giriş Tarihi: 08.05.2021

'in 40. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada sahasında 'ı ağırladı. Mücadelenin 12. dakikasında 'in attığı golüne önce ofsayt kararı çıkarken, VAR tarafından incelenen pozisyon sonrası hakem gol dedi. | Son dakika Galatasaray-Beşiktaş derbisi haberleri

'in 40. haftasında oynanan dev karşılaşmada sahasında 'ı konuk etti.

Mücadelede sarı-kırmızılı takım 12. dakikada 'in attığı golle 1-0 öne geçmesine karşın ofsayt kararı çıktı.

VAR tarafından incelenen pozisyon sonrasında hakem kararını değiştirdi ve Galatasaray Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti.

İşte o pozisyon:

*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray - Beşiktaş | CANLI Galatasaray - Beşiktaş | CANLI
Terim'den derbi sözleri! Ne vazgeçtik ne de... Terim'den derbi sözleri! "Ne vazgeçtik ne de..."
Arda'dan flaş sözler! “Bana oynama fırsatı vermedi Arda'dan flaş sözler! “Bana oynama fırsatı vermedi"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör