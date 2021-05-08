08 Mayıs 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray-Beşiktaş önce ofsayt sonra gol kararı! İşte o pozisyon
Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadelenin 12. dakikasında Babel'in attığı golüne önce ofsayt kararı çıkarken, VAR tarafından incelenen pozisyon sonrası hakem Cüneyt Çakır gol dedi. | Son dakika Galatasaray-Beşiktaş derbisi haberleri
Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında oynanan dev karşılaşmada Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.
Mücadelede sarı-kırmızılı takım 12. dakikada Ryan Babel'in attığı golle 1-0 öne geçmesine karşın ofsayt kararı çıktı.
VAR tarafından incelenen pozisyon sonrasında hakem Cüneyt Çakır kararını değiştirdi ve Galatasaray Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti.
İşte o pozisyon:
*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.
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