04 Mayıs 2021, Salı

GALATASARAY

Fatih Terim Halil Dervişoğlu transferinde ısrarcı! Yönetim harekete geçti

Terim'in önce onu istiyor! Yönetim harekete geçti
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 Giriş Tarihi: 04.05.2021

'da göstermiş olduğu performansla büyük bir çıkış yakalayan için yönetim harekete geçti. Sarı-kırmızılılarda bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor. ( haberleri)

'ın hücumdaki yeni silahı oyunuyla mest ediyor. Gol şanssızlığını da 'ne yolladığı füze ile aşan 21 yaşındaki futbolcu Aslan'ın transferde 1 numalı opsiyonu. gelecek sezon onu istediğini resmen duyurdu. Ancak İmparator endişeli. Çünkü seçimin yapılıp yapılmayacağı veya kimin geleceği belirsiz. Daha büyük bir sorun daha var. Halil transfer edilirken sözleşmesine satın alma opsiyonu yazdırılmamıştı. Bu da onu ve kulübünü tüm tekliflere açık hale getiriyor.




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Mevcut yönetimden 'şimdilik' ön görüşmeleri yürütüyor. Halil Dervişoğlu'nun ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. İstedikleri 4 milyon euro'luk rakamı Aslan çok buluyor. Sarı-kırmızılılar pazarlıklarla oyuncunun bonservis bedelini düşürmek için uğraşıyor. Oyun stili ve 'e benzetilen Halil'in transferi şu anda ve 'den önde tutuluyor. Fatih Terim öncelikle 21 yaşındaki oyuncunun kadroda tutulmasını istiyor. (Fotomaç)
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