04 Mayıs 2021, Salı
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ALBAYRAK İLGİLENİYOR
Mevcut yönetimden Abdurrahim Albayrak 'şimdilik' ön görüşmeleri yürütüyor. Halil Dervişoğlu'nun Brentford ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. İstedikleri 4 milyon euro'luk rakamı Aslan çok buluyor. Sarı-kırmızılılar pazarlıklarla oyuncunun bonservis bedelini düşürmek için uğraşıyor. Oyun stili Johan Elmander ve Necati Ateş'e benzetilen Halil'in transferi şu anda Henry Onyekuru ve Mostafa Mohamed'den önde tutuluyor. Fatih Terim öncelikle 21 yaşındaki oyuncunun kadroda tutulmasını istiyor. (Fotomaç)
Fatih Terim Halil Dervişoğlu transferinde ısrarcı! Yönetim harekete geçti
Galatasaray'da göstermiş olduğu performansla büyük bir çıkış yakalayan Halil Dervişoğlu için yönetim harekete geçti. Sarı-kırmızılılarda bu doğrultuda Abdurrahim Albayrak çalışmalarını sürdürüyor. (GS spor haberleri)
Galatasaray'ın hücumdaki yeni silahı Halil Dervişoğlu oyunuyla mest ediyor. Gol şanssızlığını da Gençlerbirliği'ne yolladığı füze ile aşan 21 yaşındaki futbolcu Aslan'ın transferde 1 numalı opsiyonu. Fatih Terim gelecek sezon onu istediğini resmen duyurdu. Ancak İmparator endişeli. Çünkü seçimin yapılıp yapılmayacağı veya kimin geleceği belirsiz. Daha büyük bir sorun daha var. Halil transfer edilirken sözleşmesine satın alma opsiyonu yazdırılmamıştı. Bu da onu ve kulübünü tüm tekliflere açık hale getiriyor.
ALBAYRAK İLGİLENİYOR
Mevcut yönetimden Abdurrahim Albayrak 'şimdilik' ön görüşmeleri yürütüyor. Halil Dervişoğlu'nun Brentford ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. İstedikleri 4 milyon euro'luk rakamı Aslan çok buluyor. Sarı-kırmızılılar pazarlıklarla oyuncunun bonservis bedelini düşürmek için uğraşıyor. Oyun stili Johan Elmander ve Necati Ateş'e benzetilen Halil'in transferi şu anda Henry Onyekuru ve Mostafa Mohamed'den önde tutuluyor. Fatih Terim öncelikle 21 yaşındaki oyuncunun kadroda tutulmasını istiyor. (Fotomaç)
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