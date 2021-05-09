09 Mayıs 2021, Pazar
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Galatasaray'dan Beşiktaş derbisi sonrası paylaşım!
Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasındaki dev derbide Galatasaray, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Bu galibiyetin ardından sarı-kırmızılılar sosyal meedya hesabından paylaşımda bulundu.
Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasındaki dev derbide Galatasaray, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek şampiyonluk umudunu son 2 maça taşıdı. Sarı-kırmızılı kulüp maçın ardından sosyal medya hesaplarından paylaştığı iki mesajla ezeli rakibi Beşiktaş'a göndermede bulundu.
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