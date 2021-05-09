09 Mayıs 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'dan Beşiktaş derbisi sonrası paylaşım!

Galatasaray'dan Beşiktaş derbisi sonrası paylaşım!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.05.2021

'in 40. haftasındaki dev derbide 'ı 3-1 mağlup etti. Bu galibiyetin ardından sarı-kırmızılılar sosyal meedya hesabından paylaşımda bulundu.

'in 40. haftasındaki dev derbide , 'ı 3-1 mağlup ederek şampiyonluk umudunu son 2 maça taşıdı. Sarı-kırmızılı kulüp maçın ardından sosyal medya hesaplarından paylaştığı iki mesajla ezeli rakibi Beşiktaş'a göndermede bulundu.

İŞTE O PAYLAŞIM!








YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Toroğlu yorumladı! G.Saray'ın ilk golünde ofsayt var mı? Toroğlu yorumladı! G.Saray'ın ilk golünde ofsayt var mı?
Toroğlu o pozisyonu yorumladı! Net kırmızı kart Toroğlu o pozisyonu yorumladı! "Net kırmızı kart"
Zirve karıştı! İşte Beşiktaş F.Bahçe ve G.Saray'ın kalan maçları Zirve karıştı! İşte Beşiktaş F.Bahçe ve G.Saray'ın kalan maçları
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör