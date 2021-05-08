Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ardından Mostafa Mohamed sedyeyle oyundan çıktı!

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendirek karşılaşmada Galatasaray sahasında lider Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-1 kazanırken, Mostafa Mohamed bitiş düdüğünün ardından kendini yere bıraktı. Mısırlı yıldız, sedyeyle oyun alanının dışına alındı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed sakatlandı. Mücadeleye yedeklerde başlayan Muhammed, 63. dakikada Radamel Falcao'nun yerine oyuna girdi. 23 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın son dakikalarda Necip Uysal ile girdiği ikili mücadelede sol ayağından sakatlandı. Muhammed saha içinde yapılan müdahalenin ardından sedyeyle soyunma odasına taşındı.





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