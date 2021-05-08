08 Mayıs 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ardından Mostafa Mohamed sedyeyle oyundan çıktı!

G.Saray'da sakatlık şoku! Sedyeyle oyundan çıktı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 08.05.2021

'in 40. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendirek karşılaşmada sahasında lider 'ı ağırladı. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-1 kazanırken, bitiş düdüğünün ardından kendini yere bıraktı. Mısırlı yıldız, sedyeyle oyun alanının dışına alındı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

'da Mısırlı futbolcusu sakatlandı. Mücadeleye yedeklerde başlayan Muhammed, 63. dakikada Radamel Falcao'nun yerine oyuna girdi. 23 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın son dakikalarda Necip Uysal ile girdiği ikili mücadelede sol ayağından sakatlandı. Muhammed saha içinde yapılan müdahalenin ardından sedyeyle soyunma odasına taşındı.


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