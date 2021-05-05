05 Mayıs 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da Luyindama derbide oynayacak mı?

Derbide oynayacak mı? İşte yanıtı...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.05.2021

'da gözler Luyindama'da olacak. Tecrübeli savunma oyuncusunun derbide oynayıp oynamayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. İşte yanıtı... ( haberleri)

dönüşü Pazartesi günü 'da rejenerasyon çalışması gerçekleştiren dün izin yaptı. Bugün, Florya'da toplanacak olan sarı-kırmızılı takım, derbisinin hazırlıklarına başlayacak. İzolasyondaki Luyindama'nın perşembe günü takıma katılması ve cumartesi akşamı oynanacak maçta yerini alması bekleniyor. ise yetişemeyecek. (Fotomaç)
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