08 Mayıs 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray-Beşiktaş maçında 1 penaltı kararı daha çıktı!

G.Saray-Beşiktaş maçında 1 penaltı kararı daha çıktı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 Giriş Tarihi: 08.05.2021

Son dakika spor haberlri: 'in 40. haftasında oynanan - maçının 45. dakikasında 'nın ceza sahasında 'ya yaptığı müdahalenin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. İşte o pozisyon...

Spor Toto 'in 40. haftasında sahasında 'ı konuk etti. Mücadelenin 45. dakikasında 'nın ceza sahası içinda 'yu çektiği gerekçesiyle hakem beyaz noktayı gösterdi. Sarı-kırmızılılar bu kararın ardından Falcao'nun kaydettiği penaltı golü ile 2-1 öne geçti.

İŞTE O POZİSYON







Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...
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