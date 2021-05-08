08 Mayıs 2021, Cumartesi
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Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...
Galatasaray-Beşiktaş maçında 1 penaltı kararı daha çıktı!
Son dakika spor haberlri: Süper Lig'in 40. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçının 45. dakikasında Atiba'nın ceza sahasında Falcao'ya yaptığı müdahalenin ardından hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. İşte o pozisyon...
Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadelenin 45. dakikasında Atiba'nın ceza sahası içinda Falcao'yu çektiği gerekçesiyle hakem Cüneyt Çakır beyaz noktayı gösterdi. Sarı-kırmızılılar bu kararın ardından Falcao'nun kaydettiği penaltı golü ile 2-1 öne geçti.
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Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...
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