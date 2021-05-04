04 Mayıs 2021, Salı
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Galatasaray Onyekuru için beklemeye geçti!
Galatasaray'da Onyekuru'nun durumu belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılılar Nijeryalı futbolcuyu kadroya katmak için bonsevis ücretinin düşmesini bekliyor. (GS spor haberleri)
Galatasaray'da Onyekuru'nun durumu belirsiz. G.Saray, Nijeryalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. Bu opsiyon 4 milyon 350 bin euro. Şu anda öncelik sıralamasından çıkmış durumda. Yeni yönetimler rakamı düşürerek pazarlık masasına oturacak. Hiçbir aday 4 milyon 350 bin euro üzerinden bir anlaşma yapmak istemiyor. (Fotomaç)
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