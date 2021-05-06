Son dakika transfer haberi: Fatih Terim biletini kesti! Takımdan ayrılmak istemiyor
Spor Toto Süper Lig'de zirveden uzak kalan Galatasaray'da, transferde de işler istenildiği gibi gitmiyor. Fatih Terim'in yüksek maliyeti nedeniyle takımdan gitmesini istediği yıldız isim ayrılmak istemediğini ifade etti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)
Beşiktaş'la oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da bir yandan da gelecek sezonun iç ve dış transfer çalışmaları sürüyor.
Bu sezon performansı büyük tartışma konusu olan Sofiane Feghouli son 3 maçta 1 dakika bile forma giyemedi.
Teknik direktör Fatih Terim'in gözden çıkardığı Cezayirli yıldızın ismi yeni sezon öncesi 'gönderilecekler' listesinde yer alıyor. Ancak Feghouli aynı fikirde değil!
Takvim'de yer alan habere göre 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Cezayirli yıldız 3.8 milyon euro'luk maaşı bırakarak takımdan ayrılmayı istemiyor.
Bu nedenle Galatasaray'da yeni gelecek olan yönetimi oldukça büyük bir Feghouli krizi bekliyor.
31 yaşındaki futbolcuya Körfez ülkelerinden talipler olduğu ancak Feghouli'nin Avrupa dışına çıkmaya sıcak bakmadığı da gelen bilgiler arasında.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kasımpaşa - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (Fb maçı izle...)
- Ankaragücü - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Tam kapanmada bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri ne? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...