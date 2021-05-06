06 Mayıs 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da yapılacak olan seçim öncesi İstanbul Valiliği'nden flaş karar!

G.Saray'ın seçimi öncesi valilikten karar!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 Giriş Tarihi: 06.05.2021

, 'ın seçimli genel kuruluna dair kararını açıkladı.

Galatasaray cephesinden yapılan açıklama şu şekilde;

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