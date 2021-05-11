Denizlispor-Galatasaray | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Denizlispor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Denizlispor-Galatasaray maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig 'in 41. haftasında Denizlispor ile Galatasaray, Denizli Atatürk stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Denizlispor ile Galatasaray maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

DENİZLİSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Galatasaray maçı beIN Sports 3'te canlı yayınlanıyor.





DENİZLİSPOR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

DENİZLİSPOR: Abdulkadir, Ali, Muhammet, Leismann, Sakıb, Hasan, Tusha, Murawski, Mix, Recep, Rodallega

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan, Gedson, Babel, Arda, Emre Akbaba, Halil



👉 42. RANDEVU.

Denizlispor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 41 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 27 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-siyahlılar ise rakibini 6 kez mağlup etti. 8 mücadelede ise kazanan çıkmadı. Aslan'ın 80 golüne, Denizli ekibi 37 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Galatasaray, 6-1'lik skorla kazanmıştı.

👉 YENİLMEZLİK SERİSİ 7

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 7 karşılaşmada mağlup olmadı ve 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Son olarak Hatayspor'a kaybeden sarı-kırmızılılar, son 4 maçını da kazandı. Aslan bu süreçte; Göztepe, Antalyaspor, Konyaspor, Gençlerbirliği ve Beşiktaş'ı mağlup ederken, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile berabere kaldı. Cimbom 12 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.

🟨 3 FUTBOLCU SINIRDA

Denizlispor mücadelesi öncesinde Galatasaray'da 3 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Aslan'da Arda Turan, Ryan Donk ve Etebo, karşılaşmada sarı kart görmesi halinde son hafta İstanbul'da oynanacak Yeni Malatyaspor karşılaşmasında cezalı olacak.

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