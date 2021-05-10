10 Mayıs 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Draxler'den Galatasaray'a kötü haber! Paris Saint-Germain...

Son dakika Galatasaray haberleri... Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, geçtiğimiz aylarda sözleşmesini feshederek yollarını ayırdığı Younes Belhanda'nın yerine Paris Saint-Germain (PSG) forması giyen Julian Draxler'i gündemine almıştı. Sarı-kırmızılılar, Fransız ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmanın planlarını yaparken, Draxler'den Cimbom'a kötü haber geldi. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: Draxler'den Galatasaray'a kötü haber! Paris Saint-Germain...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 10.05.2021

Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluk iddiasını sürdüren 'da hareketli saatler yaşanıyor.

Son dakika spor haberi: Draxler'den Galatasaray'a kötü haber! Paris Saint-Germain...

Geçtiğimiz hafta Türk Telekom Stadı'nda oynanan derbide Beşiktaş'ı mağlup ederek moral depolayan sarı-kırmızılılarda yaz transfer dönemi için çalışmalar hızlandı.

Son dakika spor haberi: Draxler'den Galatasaray'a kötü haber! Paris Saint-Germain...

Yapacağı birkaç takviyeyle yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen Aslan'da 'nın ayrılığı sonrası gözler 10 numara transferine çevrildi.

Son dakika spor haberi: Draxler'den Galatasaray'a kötü haber! Paris Saint-Germain...

'ın bu bölge için devi PSG forması giyen ve takımıyla olan sözleşmesi sona eren ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürülmüştü.

Son dakika spor haberi: Draxler'den Galatasaray'a kötü haber! Paris Saint-Germain...

'un sezon sonunda Alman futbolcuyla sözleşme imzalayacağı konuşulurken, Draxler'den sarı-kırmızılıları üzen bir haber geldi.

Son dakika spor haberi: Draxler'den Galatasaray'a kötü haber! Paris Saint-Germain...

PSG DRAXLER'İN SÖZLEŞMESİNİ UZATIYOR

L'Equipe'de yer alan habere göre Paris Saint-Germain, 'in sözleşmesini uzatma kararı aldı.

Son dakika spor haberi: Draxler'den Galatasaray'a kötü haber! Paris Saint-Germain...

ekibinin sözleşmesi sezon sonunda biten 27 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık yeni mukavele imzalayacağı öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Draxler'den Galatasaray'a kötü haber! Paris Saint-Germain...

Bu sezon PSG ile 32 maçta görev alan , 4 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.

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