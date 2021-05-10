Son dakika spor haberi: Draxler'den Galatasaray'a kötü haber! Paris Saint-Germain...
Son dakika Galatasaray haberleri... Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, geçtiğimiz aylarda sözleşmesini feshederek yollarını ayırdığı Younes Belhanda'nın yerine Paris Saint-Germain (PSG) forması giyen Julian Draxler'i gündemine almıştı. Sarı-kırmızılılar, Fransız ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmanın planlarını yaparken, Draxler'den Cimbom'a kötü haber geldi. İşte detaylar...
Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.
Geçtiğimiz hafta Türk Telekom Stadı'nda oynanan derbide Beşiktaş'ı mağlup ederek moral depolayan sarı-kırmızılılarda yaz transfer dönemi için çalışmalar hızlandı.
Yapacağı birkaç takviyeyle yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen Aslan'da Younes Belhanda'nın ayrılığı sonrası gözler 10 numara transferine çevrildi.
Galatasaray'ın bu bölge için Fransız devi PSG forması giyen ve takımıyla olan sözleşmesi sona eren Julian Draxler ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürülmüştü.
Cimbom'un sezon sonunda Alman futbolcuyla sözleşme imzalayacağı konuşulurken, Draxler'den sarı-kırmızılıları üzen bir haber geldi.
PSG DRAXLER'İN SÖZLEŞMESİNİ UZATIYOR
L'Equipe'de yer alan habere göre Paris Saint-Germain, Julian Draxler'in sözleşmesini uzatma kararı aldı.
Fransız ekibinin sözleşmesi sezon sonunda biten 27 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık yeni mukavele imzalayacağı öğrenildi.
Bu sezon PSG ile 32 maçta görev alan Julian Draxler, 4 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.
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