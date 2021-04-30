30 Nisan 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Patrick van Aanholt transferini bitirdi! İşte sözleşme şartları

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında bulunan Galatasaray, sezon sonu için de transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılı takım kiralık sözleşmesi bitecek Marcelo Saracchi ile devam etmeme kararı alırken, bu bölge için Crystal Palace ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Patrick Van Aanholt ile anlaşmaya vardı. İşte Hollandalı sol bekin sözleşme şartları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Patrick van Aanholt transferini bitirdi! İşte sözleşme şartları
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.04.2021

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren , Aytaç Kara'nın ardından ikinci önemli hamlesini de yaptı. Sarı-Kırmızılılar, formasını giyen ile anlaştı. Hollandalı sol bek, haziran ayında imzayı atacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Patrick van Aanholt transferini bitirdi! İşte sözleşme şartları

4.5 MİLYON EURO ALACAK

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki Van Aanholt için bonservis ödenmeyecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Patrick van Aanholt transferini bitirdi! İşte sözleşme şartları

Takvim'in haberine göre; 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan yıldız futbolcunun bonuslarla beraber yaklaşık 4.5 milyon Euro ücret alması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Patrick van Aanholt transferini bitirdi! İşte sözleşme şartları

21 MAÇTA 1 ASİST

Kiralık sözleşmesi bitecek olan Saracchi ile yollarını ayıracak olan Cimbom böylece sol bek sorununu sezon bitmeden çözmüş oldu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Patrick van Aanholt transferini bitirdi! İşte sözleşme şartları

Bu sezon Premier Lig'de 21 maça çıkan Van Aanholt gol atamazken, takımına 1 asistlik katkı verdi.

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