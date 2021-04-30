Son dakika spor haberleri: Galatasaray Patrick van Aanholt transferini bitirdi! İşte sözleşme şartları
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında bulunan Galatasaray, sezon sonu için de transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılı takım kiralık sözleşmesi bitecek Marcelo Saracchi ile devam etmeme kararı alırken, bu bölge için Crystal Palace ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Patrick Van Aanholt ile anlaşmaya vardı. İşte Hollandalı sol bekin sözleşme şartları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Aytaç Kara'nın ardından ikinci önemli hamlesini de yaptı. Sarı-Kırmızılılar, Crystal Palace formasını giyen Patrick Van Aanholt ile anlaştı. Hollandalı sol bek, haziran ayında imzayı atacak.
4.5 MİLYON EURO ALACAK
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki Van Aanholt için bonservis ödenmeyecek.
Takvim'in haberine göre; 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan yıldız futbolcunun bonuslarla beraber yaklaşık 4.5 milyon Euro ücret alması bekleniyor.
21 MAÇTA 1 ASİST
Kiralık sözleşmesi bitecek olan Saracchi ile yollarını ayıracak olan Cimbom böylece sol bek sorununu sezon bitmeden çözmüş oldu.
Bu sezon Premier Lig'de 21 maça çıkan Van Aanholt gol atamazken, takımına 1 asistlik katkı verdi.
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