Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mahmut Recevik ve Emre Erdoğan istifa etti!
Galatasaray'da 29 Mayıs tarihinde yapılması planlanan seçimin iptal edilmesinin ardından yönetim kurulunda ayrılıkla peş peşe yaşandı. Yönetim kurulu üyelerinden Mahmut Recevik ile Emre Erdoğan görevinden istifa ettiğini duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Galatasaray yönetim kurulu üyeleri Mahmut Recevik ile Emre Erdoğan görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılması beklenen seçim kararının iptal edilmesinin ardından yönetim kurulunda ayrılıklar yaşandı. Yönetim kurulu üyeleri Mahmut Recevik ile Emre Erdoğan görevinden istifa etti. Mahmut Recevik istifası ile ilgili yaptığı açıklamada, "Değerli büyük Galatasaray camiasına, bugün bulunmadığım yönetim kurulu toplantısında alınan karar sonrası görevimden istifa ettiğimi saygıyla duyururum" dedi. Emre Erdoğan da kendi sosyal medya hesabından istifa ettiğini doğruladı.
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