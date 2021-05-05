Son dakika spor haberi: Canlı yayında olay açıklama! "Bu karar ile Galatasaray'da kaybedilen Fatih Terim'dir"

A Spor yorumcularından Mehmet Ayan, canlı yayında bomba bir açıklamada bulundu. Ayan, ertelenen seçim sonrasında Galatasaray'da Fatih Terim'in kaybedildiğini ifade etti. Ayan sözlerinin devamında, "Fatih Terim 15 Mayıs'ta fiilen 17 Mayıs'ta resmi olarak istifa eder" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

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