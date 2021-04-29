29 Nisan 2021, Perşembe

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Son dakika spor haberi: Radamel Falcao'dan fedakar davranış! Fatih Terim'den rica etti

Falcao'dan fedakar davranış! Terim'den rica etti
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.04.2021

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında oynanan maçta , 'u 1-0 mağlup etti. Sakatlığı geçen ve kadroda yer alan , oyuna girmek için fedakarlık yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)

'ın dünyaca ünlü yıldızı , karşısında fedakârca bir davranışta bulundu.

İdmanda ile çarpıştıktan sonra yüzünde oluşan kırıklar nedeniyle 12 Nisan'da ameliyat olan ve takımla sadece iki idmana çıkan golcü futbolcu, dün oyuna girmek için hocası 'e ricada bulundu.

Tecrübeli teknik adamın, bu istek üzerine 76. dakikada sahaya sürdüğü Falcao, özel maskeyle mücadele etti. Yıldız futbolcu, oyunda kaldığı sürede gol sevinci yaşayamasa da istekli futboluyla hücum hattına hareketlilik getirdi.

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