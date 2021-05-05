05 Mayıs 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Beşiktaş derbisinden önce iyi haber! Henry Onyekuru...

Cimbom'a derbi öncesi iyi haber! Takımla çalıştı...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 Giriş Tarihi: 05.05.2021

, Spor Toto 'in 40. haftasında sahasında ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılaraa bu zorlu maçtan önce iyi bir haber geldi. Yıldız futbolcu takımla çalışmalara başladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

, 'in 40'ıncı haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Devam eden bölümde sınırlı alanda taktik oyun oynanırken ana bölümde dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. , antrenmanda kontrollü bir şekilde takımla çalışmalara katıldı.

Sarı kırmızılı takım, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın akşam saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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