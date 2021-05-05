Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Beşiktaş derbisinden önce iyi haber! Henry Onyekuru...
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılaraa bu zorlu maçtan önce iyi bir haber geldi. Yıldız futbolcu Henry Onyekuru takımla çalışmalara başladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Galatasaray, Süper Lig'in 40'ıncı haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Devam eden bölümde sınırlı alanda taktik oyun oynanırken ana bölümde dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Henry Onyekuru, antrenmanda kontrollü bir şekilde takımla çalışmalara katıldı.
Sarı kırmızılı takım, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın akşam saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
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