30 Nisan 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Emre Akbaba için karar verildi! Attığı gollerden sonra...

Emre Akbaba, Spor Toto Süper Lig'de oynanan Trabzonspor maçında 90+6. dakikada beraberlik golünü kaydederken, Konyaspor karşılaşmasında da 87. dakikada takımına galibiyeti getiren golü kaydetmişti. Yıldız oyuncunun sarı-kırmızılılarla sözleşmesi sezon sonu sona erecekken, yönetim de kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Emre Akbaba için karar verildi! Attığı gollerden sonra...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 30.04.2021

Sezon sonunda kontratı bitecek attığı iki kritik golle küllerinden doğdu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Emre Akbaba için karar verildi! Attığı gollerden sonra...

'a 90+6'da gol atıp 1 puanı getiren tecrübeli orta saha, filelerini 87'de sarsarak 3 puanı kazandırdı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Emre Akbaba için karar verildi! Attığı gollerden sonra...

Kritik anlarda attığı gollerle 'ı şampiyonluk yarışında tutan ödülünü almaya hazırlanıyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Emre Akbaba için karar verildi! Attığı gollerden sonra...

, ''Talihsiz iki ayak kırığı sakatlığı geçirdi. Oradan dönmek kolay değil. Kazanmamız lazım. Gol bölgelerinde olan, gole yakın olan, gol kovalayan bir oyuncu'' dediği 'nın takımda kalması yönünde karar verdiği öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Emre Akbaba için karar verildi! Attığı gollerden sonra...

17.5 MİLYONDAN 7.5 MİLYONA İNİYOR

Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-kırmızılı kulübe 2018'de dahil 4 milyon euro'ya dahil olan 28 yaşındaki futbolcu sezon başına 1 milyon 750 bin euro'dan 3 yıllık kontrat yapmıştı. Emre'nin takımda kalma adına büyük indirim yapmayı kabul ettiği öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Emre Akbaba için karar verildi! Attığı gollerden sonra...

Tecrübeli oyuncunun yıllık 7.5 milyon TL civarında bir miktarı kabul ettiği kaydedildi. Sürenin 2+1 yıllık olması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Emre Akbaba için karar verildi! Attığı gollerden sonra...

Bu sezon 4 gol, 2 asistle Aslan'a katkı sağlayan yıldız oyuncu, yeni sezonda ilk 11'de daha fazla süre alacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Emre Akbaba için karar verildi! Attığı gollerden sonra...

Fiziksel olarak güçlenmeye ve eski fit görüntüsüne kavuşmaya başlayan , Trabzon ve 'a aynı yerden aynı kaleye gol atarak takipçiliğini konuşturdu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Cimbom sol bek transferini bitirdi! İşte sözleşme şartları Cimbom sol bek transferini bitirdi! İşte sözleşme şartları
G. Saray için tarihi dönemeç! G. Saray için tarihi dönemeç!
Terim'den TFF'ye flaş yanıt! Açıkça göstermiştir Terim'den TFF'ye flaş yanıt! "Açıkça göstermiştir"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör