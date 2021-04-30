Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Emre Akbaba için karar verildi! Attığı gollerden sonra...

17.5 MİLYONDAN 7.5 MİLYONA İNİYOR

Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-kırmızılı kulübe 2018'de dahil 4 milyon euro'ya dahil olan 28 yaşındaki futbolcu sezon başına 1 milyon 750 bin euro'dan 3 yıllık kontrat yapmıştı. Emre'nin takımda kalma adına büyük indirim yapmayı kabul ettiği öğrenildi.