Galatasaray kritik bir döneme girdi. Sarı-kırmızılı kulübün önümüzdeki 9 günde Süper Lig'deki konumu ve yönetimsel gidişatı belirlenecek. Ligde son olarak Konyaspor'u ağırlayan Galatasaray, zorlansa da maçın sonuna doğru Emre Akbaba ile bulduğu golle zirve yarışına tutunmayı başardı. Şimdi önünde hem şampiyonluk hem de Şampiyonlar Ligi hedefini doğrudan etkileyecek iki maç daha var.