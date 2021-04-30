30 Nisan 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray için tarihi dönemeç! Kalan maçlar yönetimi belirleyecek

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, şampiyonluk yarışını lider Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gerisinde sürdürüyor. Sarı kırmızılılar ligin son haftalarında çok kritik maçlara çıkacak. İlk olarak Gençlerbirliği deplasmanında galibiyet arayacak olan Cimbom, ardından ligin kaderini belirleyecek olan Beşiktaş derbisinde boy gösterecek. Bu maçlardan alacağı sonuçlar Galatasaray'ın kaderi kadar, seçim öncesinde yönetimin de akıbetini belirleyecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Son dakika spor haberi: Galatasaray için tarihi dönemeç! Kalan maçlar yönetimi belirleyecek
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.04.2021

kritik bir döneme girdi. Sarı-kırmızılı kulübün önümüzdeki 9 günde 'deki konumu ve yönetimsel gidişatı belirlenecek. Ligde son olarak 'u ağırlayan Galatasaray, zorlansa da maçın sonuna doğru ile bulduğu golle zirve yarışına tutunmayı başardı. Şimdi önünde hem şampiyonluk hem de hedefini doğrudan etkileyecek iki maç daha var.

Son dakika spor haberi: Galatasaray için tarihi dönemeç! Kalan maçlar yönetimi belirleyecek

PARALAR UÇACAK

Önce düşme hattındaki ile deplasmanda karşılaşacak olan , sonrasında lider 'ı ağırlayacak. Aslan'ın, son iki haftaya iddialı bir şekilde girebilmesi için kazanmaktan başka bir şansı yok. Aksi takdirde şampiyonluk yarışından düşecek, kulüplerin para kapısı 'ne de büyük olasılıklı beyaz mendil sallayacak. , bu durumda maddi olarak da ciddi kayıplar verecek.

Son dakika spor haberi: Galatasaray için tarihi dönemeç! Kalan maçlar yönetimi belirleyecek

ADAY OLACAK MI?

Bununla birlikte , 29 Mayıs'ta yeni başkanını seçecek ve başkan adaylığı başvurusu için son tarih 7 Mayıs... 100 imza ve 44 kişilik listesini iletti. Sıra adaylığını açıklayan , ve Tuncer Hunca'da... Tabii adaylığı konuşulan başkan ve teknik direktör 'in de ne karar verecekleri büyük bir merakla bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray için tarihi dönemeç! Kalan maçlar yönetimi belirleyecek

DERBİ 8 MAYIS'TA

Heyecanla beklenen 40. haftadaki - maçının tarihi açıklandı. Derbi, tüm maçlarla birlikte 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak. , bu Pazar günü de 'ne konuk olacak. (Fotomaç)

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