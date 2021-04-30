Son dakika spor haberi: Galatasaray için tarihi dönemeç! Kalan maçlar yönetimi belirleyecek
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, şampiyonluk yarışını lider Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gerisinde sürdürüyor. Sarı kırmızılılar ligin son haftalarında çok kritik maçlara çıkacak. İlk olarak Gençlerbirliği deplasmanında galibiyet arayacak olan Cimbom, ardından ligin kaderini belirleyecek olan Beşiktaş derbisinde boy gösterecek. Bu maçlardan alacağı sonuçlar Galatasaray'ın kaderi kadar, seçim öncesinde yönetimin de akıbetini belirleyecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Galatasaray kritik bir döneme girdi. Sarı-kırmızılı kulübün önümüzdeki 9 günde Süper Lig'deki konumu ve yönetimsel gidişatı belirlenecek. Ligde son olarak Konyaspor'u ağırlayan Galatasaray, zorlansa da maçın sonuna doğru Emre Akbaba ile bulduğu golle zirve yarışına tutunmayı başardı. Şimdi önünde hem şampiyonluk hem de Şampiyonlar Ligi hedefini doğrudan etkileyecek iki maç daha var.
PARALAR UÇACAK
Önce düşme hattındaki Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, sonrasında lider Beşiktaş'ı ağırlayacak. Aslan'ın, son iki haftaya iddialı bir şekilde girebilmesi için kazanmaktan başka bir şansı yok. Aksi takdirde şampiyonluk yarışından düşecek, kulüplerin para kapısı Şampiyonlar Ligi'ne de büyük olasılıklı beyaz mendil sallayacak. Cimbom, bu durumda maddi olarak da ciddi kayıplar verecek.
ADAY OLACAK MI?
Bununla birlikte Galatasaray, 29 Mayıs'ta yeni başkanını seçecek ve başkan adaylığı başvurusu için son tarih 7 Mayıs... Burak Elmas 100 imza ve 44 kişilik listesini iletti. Sıra adaylığını açıklayan Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk ve Tuncer Hunca'da... Tabii adaylığı konuşulan başkan Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim'in de ne karar verecekleri büyük bir merakla bekleniyor.
DERBİ 8 MAYIS'TA
Heyecanla beklenen 40. haftadaki Galatasaray-Beşiktaş maçının tarihi açıklandı. Derbi, tüm maçlarla birlikte 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak. Cimbom, bu Pazar günü de Gençlerbirliği'ne konuk olacak. (Fotomaç)
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