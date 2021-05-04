Türker Arslan hayatını kaybetti! Türker Arslan kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi ve TFF Tahkim Kurulu Eski Başkanı Türker Arslan, corona virüsü salgınına yakalanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Türker Arslan, corona virüsü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Peki, Türker Arslan kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

78 yaşındaki Türker Arslan'ın 4 Nisan'dan beri hastanede yoğun bakımda olduğu, geçen hafta yapılan corona virüsü testinin negatif çıktığı ancak akciğerlerindeki problemin giderilemediği öğrenildi. Arslan'ın yarın toprağa verilmesinni beklendiği, cenaze töreniyle ilgili ailesinden açıklama yapılacağı belirtildi.

FEDERASYONDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türker Arslan'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"TFF Tahkim Kurulu eski Başkanı ve Türk sporunun değerli isimlerinden av. Türker Arslan'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Uzun yıllar TFF Tahkim Kurulu'na başkanlık eden Türker Arslan, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) üyeliğinde bulundu. Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu Başkanlığının yanı sıra 1998 yılından beri Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Yönetim Kurulu üyesi olan Arslan, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu üyeliği ile birlikte bir çok dernek ve vakfın üyesiydi.

Merhum Türker Arslan'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, Galatasaray Kulübü ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz."

TÜRKER ARSLAN KİMDİR?

Türker Arslan, 6 Eylül 1942 tarihinde dünyaya gelmiştir. Türk avukat, eski TFF tahkim kurulu başkanıdır. Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. İstanbul Barosu'na kayıtlı olarak uzun yıllardır avukatlık yapmaktadır. Özel sektörde hukuk müşaviri ve üst düzey yönetici olarak görev almıştır. Uzun yıllar, çeşitli basın organlarında yazı işleri müdürlüğü ve spor yazarlığı görevini sürdürmüştür.1959-1964 yılları arasında, Galatasaray Spor Kulübü'nde atletizm ve futbol dallarında lisanslı sporcu olarak görev yapmıştır. Bu kulüpte Yönetim Kurulu ve Sicil Kurulu üyelikleri yapmış, uzun yıllardır Divan Kurulu üyesidir. Türker Arslan, corona virüsü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ