Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da kongre heyecanı sürüyor! Mustafa Cengiz'den flaş hamle

Galatasaray'da lig yarışı kadar 29 Mayıs'ta yapılacak kongre de merakla izleniyor. Şu ana kadar Burak Elmas, Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu kongrede aday olacağını açıklarken gözler Başkan Mustafa Cengiz'deydi.