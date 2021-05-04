04 Mayıs 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da kongre heyecanı sürüyor! Mustafa Cengiz'den flaş hamle

Bir yandan Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da bir yandan da kongre heyecanı sürüyor. Sarı-kırmızılılarda gerçekleşmesi planlanan seçim öncesinde adaylarla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler...

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da kongre heyecanı sürüyor! Mustafa Cengiz'den flaş hamle
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 Giriş Tarihi: 04.05.2021

'da lig yarışı kadar 29 Mayıs'ta yapılacak kongre de merakla izleniyor. Şu ana kadar , ve kongrede aday olacağını açıklarken gözler Başkan 'deydi.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da kongre heyecanı sürüyor! Mustafa Cengiz'den flaş hamle

Tüm ısrarlı sorulara karşın bugüne kadar açık vermeyen Cengiz'in adaylık başvurusu yapabilmek için imza toplamaya başladığı ortaya çıktı.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da kongre heyecanı sürüyor! Mustafa Cengiz'den flaş hamle

'da başvuru için son tarih 7 Mayıs ve adayların 100 imza ile Başkanlığı'na başvuru yapması gerekiyor.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da kongre heyecanı sürüyor! Mustafa Cengiz'den flaş hamle

ERTELEME GELEBİLİR

Son dönemde ikinci başkan başta, yönetimdeki bazı isimlerle arası açılan 'in yeni listesi merakla bekleniyor.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da kongre heyecanı sürüyor! Mustafa Cengiz'den flaş hamle

Bu arada seçim sürecinde sürpriz bir gelişme yaşandı ve aday olmak için hazırlık yapan Tuncer Hunca, lehine çekilme kararı aldı.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da kongre heyecanı sürüyor! Mustafa Cengiz'den flaş hamle

Öte yandan geri sayım sürse de seçimlerin ertelenme ihtimali de bulunuyor. Dernekler masasının, 17 Mayıs tarihinde sona erecek kapanmanın ardından yaşanacaklara göre 'la ilgili net kararını bildirmesi bekleniyor. (Fotomaç)

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