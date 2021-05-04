04 Mayıs 2021, Salı

GALATASARAY

Mbaye Diagne'ye Crystal Palace ve Brighton & Hove Albion'dan büyük ilgi

Diagne'nin talipleri artıyor! Premier Lig ekipleri...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.05.2021

Son dakika spor haberleri: 'da fazla şans bulamadığı için 'a kiralanan Senegalli forvet Diagne göstermiş olduğu performans ile takımları ve 'ın radarına girdi. (GS spor haberleri)

Ara transfer döneminde 'dan 'a kiralanan Senegalli golcü performansıyla takımında ön plana çıktı. Kümede kalma şansı iyice azalan 'te 'nin geleceği belirsizliğini korurken oyuncuya ülkeden başka talipler de var.

NTV Spor'un derlediği habere göre, West Bromwich Albion'ın küme düşmesi halinde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mbaye Diagne için 'den ve Brighton & Hove Albion'dan ilgi var.

İddiaya göre her iki kulüp de gelecek sezonun hücum hattı için Senegalli golcüyü kadrosunda düşünüyor. Her iki takım da küme düşme tehlikesinden uzakta ve gelecek sezon Premier Lig'de olmaları halinde Diagne için hamle yapacak.

Mbaye Diagne bu sezon West Bromwich formasıyla 14 maça çıktı ve 3 gol atıp 2 asist yaptı.

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