Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasındaki dev derbide sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç sonu açıklamalarda bulundu. Çok temiz bir galibiyet aldıklarını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "İnsan bu futbolu ve sonucu görünce, bazı şeylere üzülüyor tabii." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasındaki dev derbide Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı Babel, Falcao (p) ve Arda Turan'ın golleriyle 3-1 mağlup ederek şampiyonluk umudunu sürdürdü. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, mücadele sonrası alınan galibiyeti değerlendirdi.

Fatih Terim'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"ÇOK TEMİZ BİR GALİBİYET OLDU"

"Kenardan konsantre olduğumuz kadarıyla, çok hak ettiğimiz, çok temiz bir galibiyet oldu bence. İkinci yarı daha da artabilirdi gol sayısı."

"OYUNCULARIM YÜREKLERİNİ KOYDU"

"Rakip kalede önemli gol pozisyonları hazırladık. Doğru bir plan yapmışız. Doğru yerlerde durduk. Beşiktaş'ın etkili elemanlarını oynatmadığımız gibi, biz kendimiz oynadık. Kolay değil. Ne dendiyse, her şeyi yaptı oyuncularım. Yüreklerini koydular. İkinci yarıda tam bir Galatasaray hakimiyeti vardı."

"İNSAN BU FUTBOLU VE SONUCU GÖRÜNCE, BAZI ŞEYLERE ÜZÜLÜYOR TABİİ"

"Süper Lig'de neyin ne olacağı belli olmaz demiştim. Herkes her an her şeyi yapabilir, kaybedebilir. Galatasaray vazgeçmeyecek ama önce kendi maçını kazanmayı amaçlayacak. Galatasaray, kendi maçını kazandıktan sonra diğer sonuçlara bakar. İnsan bu futbolu ve sonucu görünce, bazı şeylere üzülüyor tabii."

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