08 Mayıs 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Fatih Terim Galatasaray - Beşiktaş maçı sonrası konuştu! "İnsan bu futbolu ve sonucu görünce..."

Terim'den galibiyet yorumu! İnsan bu futbolu ve sonucu görünce...
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 Giriş Tarihi: 08.05.2021

Son dakika haberleri... Spor Toto 'in 40. haftasındaki dev derbide sahasında 'ı 3-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör , maç sonu açıklamalarda bulundu. Çok temiz bir galibiyet aldıklarını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "İnsan bu futbolu ve sonucu görünce, bazı şeylere üzülüyor tabii." dedi.

Spor Toto 'in 40. haftasındaki dev derbide , sahasında 'ı Babel, Falcao (p) ve Arda Turan'ın golleriyle 3-1 mağlup ederek şampiyonluk umudunu sürdürdü. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü , mücadele sonrası alınan galibiyeti değerlendirdi.

Fatih Terim'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"ÇOK TEMİZ BİR GALİBİYET OLDU"

"Kenardan konsantre olduğumuz kadarıyla, çok hak ettiğimiz, çok temiz bir galibiyet oldu bence. İkinci yarı daha da artabilirdi gol sayısı."

"OYUNCULARIM YÜREKLERİNİ KOYDU"

"Rakip kalede önemli gol pozisyonları hazırladık. Doğru bir plan yapmışız. Doğru yerlerde durduk. Beşiktaş'ın etkili elemanlarını oynatmadığımız gibi, biz kendimiz oynadık. Kolay değil. Ne dendiyse, her şeyi yaptı oyuncularım. Yüreklerini koydular. İkinci yarıda tam bir Galatasaray hakimiyeti vardı."

"İNSAN BU FUTBOLU VE SONUCU GÖRÜNCE, BAZI ŞEYLERE ÜZÜLÜYOR TABİİ"

"Süper Lig'de neyin ne olacağı belli olmaz demiştim. Herkes her an her şeyi yapabilir, kaybedebilir. Galatasaray vazgeçmeyecek ama önce kendi maçını kazanmayı amaçlayacak. Galatasaray, kendi maçını kazandıktan sonra diğer sonuçlara bakar. İnsan bu futbolu ve sonucu görünce, bazı şeylere üzülüyor tabii."

Dev derbide kazanan Cimbom! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Dev derbide kazanan Cimbom! Dev derbide kazanan Cimbom!
Derbide penaltılarda karar doğru mu? Toroğlu yorumladı Derbide penaltılarda karar doğru mu? Toroğlu yorumladı
G.Saray-Beşiktaş maçında 1 penaltı kararı daha çıktı! G.Saray-Beşiktaş maçında 1 penaltı kararı daha çıktı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör