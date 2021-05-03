03 Mayıs 2021, Pazartesi
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Son dakika transfer haberi: Lille formasıyla adından söz ettiren isim olan Burak Yılmaz için Süper Lig'in devler Fenerbahçe ve Galatasaray harekete geçti. Milli yıldızın bu transfer ikileminde ne karar vereceği merak konusu oldu. | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray transfer haberleri
Son dakika transfer haberi: Burak Yılmaz için Fenerbahçe ve Galatasaray devreye girdi! İşte transfer planları...
Son dakika transfer haberi: Lille formasıyla adından söz ettiren isim olan Burak Yılmaz için Süper Lig'in devler Fenerbahçe ve Galatasaray harekete geçti. Milli yıldızın bu transfer ikileminde ne karar vereceği merak konusu oldu. | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray transfer haberleri
Nice'i Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleriyle yenen Lille, tarih yazmaya adım adım yaklaşırken Türk yıldızlara büyük övgü var.
Burak için "Avrupa'ya gelmek için neden 35 yaşını bekledi" yorumu yapılırken, Zeki Çelik için ise "Hiperaktif" ifadesi kullanıldı.
Takvim'in haberine göre; Burak Yılmaz'ın inanılmaz performansı da Fenerbahçe ile Galatasaray'ı harekete geçirdi.
Ezeli rakipler 35 yaşındaki Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmak için harekete geçtiği iddia ediliyor.
Burak'ın Lille ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
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