03 Mayıs 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Burak Yılmaz için Fenerbahçe ve Galatasaray devreye girdi! İşte transfer planları...

Son dakika transfer haberi: Lille formasıyla adından söz ettiren isim olan Burak Yılmaz için Süper Lig'in devler Fenerbahçe ve Galatasaray harekete geçti. Milli yıldızın bu transfer ikileminde ne karar vereceği merak konusu oldu. | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray transfer haberleri



Son dakika transfer haberi: Burak Yılmaz için Fenerbahçe ve Galatasaray devreye girdi! İşte transfer planları...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.05.2021

'i ve 'in golleriyle yenen , tarih yazmaya adım adım yaklaşırken Türk yıldızlara büyük övgü var.

Son dakika transfer haberi: Burak Yılmaz için Fenerbahçe ve Galatasaray devreye girdi! İşte transfer planları...

Burak için "'ya gelmek için neden 35 yaşını bekledi" yorumu yapılırken, için ise "Hiperaktif" ifadesi kullanıldı.

Son dakika transfer haberi: Burak Yılmaz için Fenerbahçe ve Galatasaray devreye girdi! İşte transfer planları...

'in haberine göre; 'ın inanılmaz performansı da ile 'ı harekete geçirdi.

Son dakika transfer haberi: Burak Yılmaz için Fenerbahçe ve Galatasaray devreye girdi! İşte transfer planları...

Ezeli rakipler 35 yaşındaki 'ı kadrosuna katmak için harekete geçtiği iddia ediliyor.

Son dakika transfer haberi: Burak Yılmaz için Fenerbahçe ve Galatasaray devreye girdi! İşte transfer planları...

Burak'ın ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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