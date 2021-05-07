Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Falcao için flaş transfer iddiası! Sezon sonunda...
Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 maç kala Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, yeni sezonun kadro planlamasına başladı. Sarı-kırmızılılara geldiği günden bu yana sakatlıklardan kurtulamayan ve yüksek maliyeti nedeniyle eleştirilen Radamel Falcao için ise flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesine devam eden Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlamasına başladı.
Sarı-kırmızılıların, kadroda bu yaz büyük bir operasyona hazırlandığı ve birçok isimle yolları ayırmayı planladığı öğrenildi.
Bu isimlerden birinin de yaklaşık 7 milyon Euro'luk maaaşıyla kulübe ciddi yük bindiren Radamel Falcao olması bekleniyor.
Galatasaray'a geldiği günden bu yana sık sık sakatlık sorunu yaşayan ve Kolombiyalı'ya sezon sonunda veda edilecek.
İSPANYA'DAN TALİP VAR
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; Falcao için Celta Vigo'nun devreye girdiği iddia edildi.
İspanyol ekibinin Aspas'ın yanına Falcao'u almayı düşündüğü aktarıldı.
Haberde ayrıca Kolombiyalı golcünün İspanya'ya geri dönmeye sıcak baktığı ve Celta Vigo'nun Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı kaydedildi.
2.5 MİLYON EURO BONSERVİS
Sarı-kırmızılı kulüple 2022'ye dek sözleşmesi bulunan yıldız isim için 2.5 milyon Euro'luk bonservis ücretinin de gözden çıkarıldığı ileri sürüldü.
Galatasaray'da sakatlıkları sebebiyle bu sezon 17 maçta forma giyen Falcao, 8 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
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