07 Mayıs 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Falcao için flaş transfer iddiası! Sezon sonunda...

Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 maç kala Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, yeni sezonun kadro planlamasına başladı. Sarı-kırmızılılara geldiği günden bu yana sakatlıklardan kurtulamayan ve yüksek maliyeti nedeniyle eleştirilen Radamel Falcao için ise flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Falcao için flaş transfer iddiası! Sezon sonunda...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.05.2021

'de şampiyonluk mücadelesine devam eden , gelecek sezonun kadro planlamasına başladı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Falcao için flaş transfer iddiası! Sezon sonunda...

Sarı-kırmızılıların, kadroda bu yaz büyük bir operasyona hazırlandığı ve birçok isimle yolları ayırmayı planladığı öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Falcao için flaş transfer iddiası! Sezon sonunda...

Bu isimlerden birinin de yaklaşık 7 milyon Euro'luk maaaşıyla kulübe ciddi yük bindiren olması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Falcao için flaş transfer iddiası! Sezon sonunda...

'a geldiği günden bu yana sık sık sakatlık sorunu yaşayan ve Kolombiyalı'ya sezon sonunda veda edilecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Falcao için flaş transfer iddiası! Sezon sonunda...

İSPANYA'DAN TALİP VAR

'ın yıldız golcüsü için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Falcao için flaş transfer iddiası! Sezon sonunda...

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; Falcao için 'nun devreye girdiği iddia edildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Falcao için flaş transfer iddiası! Sezon sonunda...

İspanyol ekibinin Aspas'ın yanına Falcao'u almayı düşündüğü aktarıldı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Falcao için flaş transfer iddiası! Sezon sonunda...

Haberde ayrıca Kolombiyalı golcünün İspanya'ya geri dönmeye sıcak baktığı ve 'nun 'ın kapısını çalmaya hazırlandığı kaydedildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Falcao için flaş transfer iddiası! Sezon sonunda...

2.5 MİLYON EURO BONSERVİS

Sarı-kırmızılı kulüple 2022'ye dek sözleşmesi bulunan yıldız isim için 2.5 milyon Euro'luk bonservis ücretinin de gözden çıkarıldığı ileri sürüldü.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Falcao için flaş transfer iddiası! Sezon sonunda...

'da sakatlıkları sebebiyle bu sezon 17 maçta forma giyen Falcao, 8 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Çelebi G.Saray Başkanlığı için resmi başvurusunu yaptı! Çelebi G.Saray Başkanlığı için resmi başvurusunu yaptı!
Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu: Bu keyfi bir karardır! Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu: Bu keyfi bir karardır!
Salih Uçan'ın yüzündeki dikişler alındı Salih Uçan'ın yüzündeki dikişler alındı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör