03 Mayıs 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Usta yazar Ömer Üründül Gençlerbirliği - Galatasaray maçını değerlendirdi!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ediyor. Beşiktaş'ı takip eden Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanından kritik 3 puan aldı. Galatasaray'a 2-0'lık galibiyeti Halil Dervişoğlu ve Emre Akbaba getirdi. Maçın ardından usta yazar Ömer Üründül, müsabakayı değerlendirdi. İşte o yazı...

Son dakika spor haberleri: Usta yazar Ömer Üründül Gençlerbirliği - Galatasaray maçını değerlendirdi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.05.2021

Gençlerbirliği'nin takım presinin çok yetersiz olduğunu bildiğimden oyunun genelde nasıl şekilleneceği belliydi. Galatasaray ilk dakikadan itibaren oyunu karşı alana yıktı, çok rahat pas yaparak üçüncü bölgeye çok adamla geldiler ama yine üretkenlik sıkıntısı vardı.

Son dakika spor haberleri: Usta yazar Ömer Üründül Gençlerbirliği - Galatasaray maçını değerlendirdi!

Halil'in devre sonundaki 18 dışından güzel golüne kadar aklımda kalan tek pozisyon, 'in arka direkte bomboş kaçırdığı kafa vuruşuydu.

Son dakika spor haberleri: Usta yazar Ömer Üründül Gençlerbirliği - Galatasaray maçını değerlendirdi!

G.Birliği iyi yerleşimli bir takım savunması uyguladı. Ama aşırı risk alacağını bildikleri Galatasaray karşısında planladıkları geniş alan kontrataklarının hepsini berbat etmek için adeta uğraştılar. İkinci yarının başında 'nın kaliteli ayak içi vuruşu ile gelen ikinci golle maç bitti, G.Birliği tamamen dağıldı.

Son dakika spor haberleri: Usta yazar Ömer Üründül Gençlerbirliği - Galatasaray maçını değerlendirdi!

Galatasaray çabuk ataklarla 90 dakikanın sonuna kadar gol peşinde koştu. Kaçırılanlar olmasa büyük fark oluşabilirdi. Sonuçta Galatasaray hırslı, tempolu bir futbol sergiledi. Rakibini hiç oynatmadı.

Son dakika spor haberleri: Usta yazar Ömer Üründül Gençlerbirliği - Galatasaray maçını değerlendirdi!

İlk yarıda bütün hücum aksiyonlarının içinde olan 1 numaralı isimdi.

Son dakika spor haberleri: Usta yazar Ömer Üründül Gençlerbirliği - Galatasaray maçını değerlendirdi!

Ben haftalar önce " bu işi bırakmış, büyük fiziki düşüş içinde" diye görüş belirtmiştim. Artık de bunu iyice anlamış ki bu rahat maçta bile 84 dakika yanında oturttu!

Son dakika spor haberleri: Usta yazar Ömer Üründül Gençlerbirliği - Galatasaray maçını değerlendirdi!

Gençlerbirliği artık kaderi ile başbaşa kaldı. Teknik direktör her beyanatında 'Biz sonuna kadar savaşacağız' diyor. Ama ben bu tablonun tam tersini gözlemledim dün. Lima, Sefa ve Sio'nun pefrormansları yürekler acısı idi. Bu durumda da zaten Stancu ne yapabilirdi ki?

Son dakika spor haberleri: Usta yazar Ömer Üründül Gençlerbirliği - Galatasaray maçını değerlendirdi!

Halis Özkahya'nın genel yönetimi iyiydi ama Gedson'un Candeias'a yaptığı harekete kırmızı kartı vermeye cesaret edemedi. İptal edilen golde ise VAR'ın kararı yanlıştı.

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