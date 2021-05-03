Son dakika spor haberleri: Usta yazar Ömer Üründül Gençlerbirliği - Galatasaray maçını değerlendirdi!

Gençlerbirliği artık kaderi ile başbaşa kaldı. Teknik direktör Özcan Bizati her beyanatında 'Biz sonuna kadar savaşacağız' diyor. Ama ben bu tablonun tam tersini gözlemledim dün. Lima, Sefa ve Sio'nun pefrormansları yürekler acısı idi. Bu durumda da zaten Stancu ne yapabilirdi ki?