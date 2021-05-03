03 Mayıs 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Levent Tüzemen: Galatasaray'a Onyekuru lazım

Usta yazardan flaş öneri! Onyekuru Beşiktaş maçında...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.05.2021

'ın, derbisi öncesi elde ettiği galibiyetinin ardından Gazetesi yazarı ve A Spor yorumcusu 'den flaş bir yorum geldi. Tüzemen, " Yalnız 'in tribünde oturttuğu 'yu Beşiktaş maçına hazırlaması lazım. Kapanan takımları açabilmek için Onyekuru'ya ihtiyaç var. Ayrıca diripling yapabilen oyuncu Galatasaray'da yok." dedi. (GS spor haberleri)

'in yerli ağırlıklı kadroyu seçmesi ve 'i ilk 11'de başlatması 'da oyun aidiyetini ve oyun üstünlüğünü sağladı. Özellikle Babel gibi bir tecrübenin ayağındaki topları dikkatli kullanması, egoistliğe kaçmaması, arkadaşlarını sürekli oyunun içine çekmesi olumlu bir davranıştı. 'nin 1-9-1 düzeninde kontratak kovalayan anlayışı Galatasaray'ın oyuna ve topa hükmetmesini sağladı ama pozisyon üretmesini zorlaştırdı. Galatasaray kilidi nasıl açacaktı? Ya duran toplardan ya da dışardan atacağı şutlarla.. Tek olumlu pozisyon 'in ortasında Babel'in arka direkte bomboş pozisyonda topu kafayla kaleye gönderememesiydi. Fatih Terim, Halil'de ısrar ederek doğru yapıyor. Genç yetenekli çalım becerisi çok fazla olan Halil'in tek eksiği içine kapanık olması, sürekli konuşmaması. Ama Halil kilidi açan golcü oldu; yumuşak ayak bilekleri ile önüne aldığı topta sol ayağı ile köşeye golcü vuruşu yaptı.

'nın çalışkanlığı, 'nun riske girmeden oynaması, 'un dikkatini savunmaya vermesi Galatasaray'ın doğruları idi. Şener'in orta becerisini maalesef soldan katıldığı ataklarda gösteremedi. Emre Akbaba'nın attığı golde vuruş tekniği mükemmeldi. Galatasaray'ın şampiyonluk şansı mucizelere kaldı. 'ın 'ı farklı yenmesi Galatasaray'ı ilk önce ikinciliği kovalayacak duruma getirdi. Fakat Galatasaraylı oyuncuların sezon finali Beşiktaş'a karşı gerçekleşecek. Yalnız Fatih Terim'in tribünde oturttuğu 'yu Beşiktaş maçına hazırlaması lazım. Kapanan takımları açabilmek için Onyekuru'ya ihtiyaç var. Ayrıca diripling yapabilen oyuncu Galatasaray'da yok. Herkes ayağa pas yapıyor, araya oynamaya çalışıyor ama topla da rakip sahaya hızlı gitmek gerekir. Beşiktaş önünde Onyekuru bu özelliği ile ön plana çıkabilir. Galatasaraylı oyuncular sezon finalini Beşiktaş maçında yapacak. ()
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