Son dakika spor haberi: Spor yazarları Gençlerbirliği - Galatasaray maçını böyle değerlendirdi!
Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ile ligde kalma savaşı veren Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı ekip, Halil Dervişoğlu ve Emre Akbaba'nın attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Spor yazarları maçın ardından Gençlerbirliği - Galatasaray maçını değerlendirdi. İşte o yazılar...
ERMAN TOROĞLU - İŞKENCE!
Galatasaray diyor ki: Beşiktaş puan kaybederse bir ihtimal şampiyon olurum. Ben de diyorum ki: Eğer bu futbolla G.Saray şampiyon olup Beşiktaş olamayacaksa vah Türk futbolunun haline... 90 dakika maç izledim işkence gibi. İlk devre G.Saray'ın attığı golden başka pozisyon yok. O da hazırlanmış bir pozisyon değil, golü atan oyuncunun şahsi becerisi ve güzel vuruşu.
İkinci yarı biraz daha kımıldadılar. G.Saray'ın kadrosunda Gençlerbirliği'ne göre haliyle daha iyi oyuncular var. Ama oynadığı oyun fiyasko. Sakın skora aldanmayın çünkü G.Birliği, G.Saray kalesinde 90 dakika tehlike yaratamadı. Yani Muslera'yı hiç görmedik. Yaptığı tek kurtarış yok. Ben bu yazıyı yazdıktan sonra iki takımın teknik adamları da kim bilir maçtan sonra neler söyleyecektir.
Veya hafta boyunca basın kim bilir neler yazacaktır? 'G.Saray kendine geldi, net galibiyet' diye... G.Birliği için söylenecek tek şey var. Çok kötü yönetildiler rahmetli İlhan abiden sonra. Bir yahudinin oğlu satılık bir emlak almaya gidiyor, babası soruyor oğluna 'Oğlum burayı almaya gidiyorsun da bu emlak alacağın insana babasından mı kalmış yoksa kendi mi almış' diye. 'Çünkü eğer kendi almışsa işin zor, kolay kolay satmaz ama babadan kalmışsa merak etme alırsın. Büyük para verme' diyor. İşte G.Birliği'nin hali de şu an bu. Benzetme tam uyuyor.
Hakemlik maç olmadı çünkü kritik maç olmadı olsa ne olurdu bilinmez. İşte böyle bir ligimiz var. Bu işkenceyi çekmeye devam ediyoruz. Allah'tan Beşiktaş diye bir takım var da onun maçlarından keyif alıyoruz.
SERKAN KORKMAZ - SIRAT KÖPRÜSÜ
Lig ufak ufak şekillenince gözler de ufak ufak transfere kayıyor. Dün akşamki maçın ardından ilk önemli transferi A Milli Futbol Takımı'mızın yaptığını söyleyebiliriz. Halil Dervişoğlu, kısa sürede sergilediği özellikleriyle önemli bir golcü olacağının sinyallerini verdi. Şenol Güneş gibi deneyimli bir hocanın kayıtsız kalacağını sanmıyorum. Galatasaray'da kimlere, ne umutlar bağlandı, şimdi kimlerle sezon tamamlanıyor' dikkat çekmek istedim.
"İtilmiş ile Kakılmış"tan başlayalım; Donk ve Babel… Her fırsatta sosyal medya linci yiyen, Fatih hoca tarafından en kolay yedek bırakılan isimlerdi ama dün akşam ilk 11'deydiler. Hayaller; "Arda, Belhanda ve Feghouli" üçlüsüydü… Gerçeklerse; Emre Kılınç, Emre Akbaba ve Kerem…
Yedek kulübesinde "efso" Falcao ile "geleceğin büyük yıldızı" Mostafa Mohamed otururken santrfor oynayansa Halil Dervişoğlu oldu. İyi ki de öyle oldu. Ömer Bayram ve Şener'in sol ve sağ bek oluşlarının hikayesi de az-buz "dram" değil doğrusu.
Her neyse; "neye niyet, neye kısmet", "evdeki hesap çarşıya uymaz" falan diyerek yazının daha da aromasını arttırabilecekken burada kesip sadede geleyim... Acaba dün akşamki 21 kişilik kadrodan kaçı yeni sezonda, yeni Galatasaray'da olacak… Daha da ileri gidelim; seçim rüzgarlarının sert estiği kulüpte yönetimin (başkan dahil) değişmeyeceğini düşünen tek bir üye yok neredeyse. Sayın Cengiz aday olsa bile pek de kazanabilecek gibi durmuyor. Şu an adaylığını dahi açıklamamış bir isim başkan olarak seçilirse zerre şaşırmam. Peki ya; teknik heyet…
Yani; Fatih Terim… Devam edecek mi? Gördüğüm kadarıyla mevcut başkan adayları, taraftar tepkisinden tırstıkları için "devam edecekmiş gibi" sinyaller veriyor. İnanın ki; hiçbiri samimi değil.
Özetle; baştan aşağı yepyeni bir Galatasaray olabilir önümüzdeki sezonda. İşin tuhafı; bu yeni Galatasaray'ın bugünkünden daha iyi olacağını hiç iddia edemeyeceğim. Tüm branşlar, finansal durum gibi uçurumun eşiğinde… Elde sadece futbol var, o da krizde… Galatasaray Genel Kurulu "ortak akıl" etrafında toplanıp kulübü sırat köprüsünden geçirmek dışında bir çıkış BENCE yok. Keza; durum daha da vahim bir noktaya gidebilir.
REHA KAPSAL - STANDART!
Galatasaray maçtan önce tahmin edildiği gibi daha fazla topa sahip oldu ilk yarı yüzde 74 topla oynayıp buna karşılık da 7 kere Gençlerbirliği ceza sahası içinde topla buluştu. Bir takım topa sahip olarak oynuyorsa bu topu rakip yarı alana taşımak ve rakip ceza sahası içine daha fazla girerek gol pozisyonu üretmesi içindir. Bu oyun felsefesinin sonuçlanması için en önemli unsurdur.
İlk yarı sarı-kırmızılılar pozisyon üretemediği gibi bir tek Halil'in ceza sahası dışından çok iyi vuruşla bulduğu golle içeriye 1-0 önde girdi. İkinci yarıda ve maçın genelinde de Babel'in hareketliliği, tempo driplingdeki başarısı ve canlılığı ile Halil Dervişoğlu'nun bir santrfor olarak sırtı dönük oyunlardaki başarısı vardı. Halil sırtı dönük oyunu etkili oynadığı gibi iki yöne topla dönebilmesi çok önemli bir santrfor becerisidir. Şu anda ligimizde yerli oyuncular içinde bunu en iyi uygulayan oyuncu konumunda.
Emre Akbaba'nın savunma içine yaptığı dik koşular, ortaya koyduğu akıl ve son vuruş becerisi de önemli. Gedson Fernandes özellikle son haftalarda orta sahada çok canlı. Rakip yarı alanda top kaptırıldığında ön alan baskısını çok doğru götürüyor. Galatasaray takımının rakibin hızlı geçiş oyunlarını başlamadan kesmesindeki en temel oyuncu.
Orta kaliteleri çok iyi olmasa da sol bek Ömer ile sağ bek Şener de özellikle sahayı sarı-kırmızılılar genişlettiğinde bu opsiyonları kullanarak hücum çeşitliliğini artırıyor. Yalnız ikisinin de teknik becerileri ve orta kaliteleri istenen seviyede değil. Yalnızca arkadaşlarına hücum destekleriyle alan yaratıyorlar.
Maçın en iyilerinden olan Gedson'un rakibi Candeias'a yaptığı hareket kesinlikle kırmızı karttı. Halis Özkahya'nın verdiği karar çok yanlıştı. Sarı-kırmızılılar baştan sona üstün oynadıkları Gençlerbirliği deplasmanında galip gelerek derbi öncesi moral kazandıkları gibi matematiksel olarak da yarışı son haftaya kadar bırakmayacağını gösterdi. Bu maçta 3 puan almalarına rağmen hala bir 'oyun standardının oturmaması' özellikle hücum organizasyonlarının oyun değil oyuncu üzerinden çözülmesi ise kalan 3 maç için saha içindeki en büyük sorunları olmaya devam edecek.
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