03 Mayıs 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'ın kadrosunda Gençlerbirliği'ne göre haliyle daha iyi oyuncular var. Ama oynadığı oyun fiyasko. Sakın skora aldanmayın çünkü G.Birliği, Galatasaray kalesinde 90 dakika tehlike yaratamadı. Yani Muslera'yı hiç görmedik. Yaptığı tek kurtarış yok. Ben bu yazıyı yazdıktan sonra iki takımın teknik adamları da kim bilir maçtan sonra neler söyleyecektir.
Veya hafta boyunca basın kim bilir neler yazacaktır? 'Galatasaray kendine geldi, net galibiyet' diye... G.Birliği için söylenecek tek şey var. Çok kötü yönetildiler rahmetli İlhan abiden sonra. Bir yahudinin oğlu satılık bir emlak almaya gidiyor, babası soruyor oğluna 'Oğlum burayı almaya gidiyorsun da bu emlak alacağın insana babasından mı kalmış yoksa kendi mi almış' diye. 'Çünkü eğer kendi almışsa işin zor, kolay kolay satmaz ama babadan kalmışsa merak etme alırsın. Büyük para verme' diyor. İşte Gençlerbirliği'nin hali de şu an bu. Benzetme tam uyuyor. Hakemlik maç olmadı çünkü kritik maç olmadı olsa ne olurdu bilinmez. İşte böyle bir ligimiz var. Bu işkenceyi çekmeye devam ediyoruz. Allah'tan Beşiktaş diye bir takım var da onun maçlarından keyif alıyoruz. (Fotomaç)
Erman Toroğlu: Vah Türk futbolunun haline...
Süper Lig'in 39. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğü ile sona eren Gençlerbirliği maçının ardından A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu flaş değerlendirmelerde bulundu. (GS spor haberleri)
Galatasaray diyor ki: Beşiktaş puan kaybederse bir ihtimal şampiyon olurum. Ben de diyorum ki: Eğer bu futbolla Galatasaray şampiyon olup Beşiktaş olamayacaksa vah Türk futbolunun haline... 90 dakika maç izledim işkence gibi. İlk devre Galatasaray'ın attığı golden başka pozisyon yok. O da hazırlanmış bir pozisyon değil, golü atan oyuncunun şahsi becerisi ve güzel vuruşu. İkinci yarı biraz daha kımıldadılar.
Galatasaray'ın kadrosunda Gençlerbirliği'ne göre haliyle daha iyi oyuncular var. Ama oynadığı oyun fiyasko. Sakın skora aldanmayın çünkü G.Birliği, Galatasaray kalesinde 90 dakika tehlike yaratamadı. Yani Muslera'yı hiç görmedik. Yaptığı tek kurtarış yok. Ben bu yazıyı yazdıktan sonra iki takımın teknik adamları da kim bilir maçtan sonra neler söyleyecektir.
Veya hafta boyunca basın kim bilir neler yazacaktır? 'Galatasaray kendine geldi, net galibiyet' diye... G.Birliği için söylenecek tek şey var. Çok kötü yönetildiler rahmetli İlhan abiden sonra. Bir yahudinin oğlu satılık bir emlak almaya gidiyor, babası soruyor oğluna 'Oğlum burayı almaya gidiyorsun da bu emlak alacağın insana babasından mı kalmış yoksa kendi mi almış' diye. 'Çünkü eğer kendi almışsa işin zor, kolay kolay satmaz ama babadan kalmışsa merak etme alırsın. Büyük para verme' diyor. İşte Gençlerbirliği'nin hali de şu an bu. Benzetme tam uyuyor. Hakemlik maç olmadı çünkü kritik maç olmadı olsa ne olurdu bilinmez. İşte böyle bir ligimiz var. Bu işkenceyi çekmeye devam ediyoruz. Allah'tan Beşiktaş diye bir takım var da onun maçlarından keyif alıyoruz. (Fotomaç)
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Gençlerbirliği - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (Fb maçı izle...)
- Ankaragücü - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Tam kapanmada bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri ne? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...
- Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig