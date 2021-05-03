03 Mayıs 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Erman Toroğlu: Vah Türk futbolunun haline...

Vah Türk futbolunun haline
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.05.2021

'in 39. haftasında oynanan ve 'ın 2-0 üstünlüğü ile sona eren maçının ardından yorumcusu ve yazarı flaş değerlendirmelerde bulundu. ()

diyor ki: puan kaybederse bir ihtimal şampiyon olurum. Ben de diyorum ki: Eğer bu futbolla Galatasaray şampiyon olup Beşiktaş olamayacaksa vah Türk futbolunun haline... 90 dakika maç izledim işkence gibi. İlk devre Galatasaray'ın attığı golden başka pozisyon yok. O da hazırlanmış bir pozisyon değil, golü atan oyuncunun şahsi becerisi ve güzel vuruşu. İkinci yarı biraz daha kımıldadılar.

Galatasaray'ın kadrosunda 'ne göre haliyle daha iyi oyuncular var. Ama oynadığı oyun fiyasko. Sakın skora aldanmayın çünkü G.Birliği, Galatasaray kalesinde 90 dakika tehlike yaratamadı. Yani 'yı hiç görmedik. Yaptığı tek kurtarış yok. Ben bu yazıyı yazdıktan sonra iki takımın teknik adamları da kim bilir maçtan sonra neler söyleyecektir.

Veya hafta boyunca basın kim bilir neler yazacaktır? 'Galatasaray kendine geldi, net galibiyet' diye... G.Birliği için söylenecek tek şey var. Çok kötü yönetildiler rahmetli İlhan abiden sonra. Bir yahudinin oğlu satılık bir emlak almaya gidiyor, babası soruyor oğluna 'Oğlum burayı almaya gidiyorsun da bu emlak alacağın insana babasından mı kalmış yoksa kendi mi almış' diye. 'Çünkü eğer kendi almışsa işin zor, kolay kolay satmaz ama babadan kalmışsa merak etme alırsın. Büyük para verme' diyor. İşte Gençlerbirliği'nin hali de şu an bu. Benzetme tam uyuyor. Hakemlik maç olmadı çünkü kritik maç olmadı olsa ne olurdu bilinmez. İşte böyle bir ligimiz var. Bu işkenceyi çekmeye devam ediyoruz. Allah'tan Beşiktaş diye bir takım var da onun maçlarından keyif alıyoruz. (Fotomaç)
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