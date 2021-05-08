08 Mayıs 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

İşte Galatasaray Beşiktaş derbisinde dikkat çeken rakamlar!

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray-Beşiktaş derbisi heyecanı yaşanacak. Alınacak sonuçlara göre belki de 2020-2021 sezonunun şampiyonu belli olacak. Galatasaray-Beşiktaş derbisine sayılı saatler kala işte dikkat çeken o rakamlar... | Son dakika Galatasaray-Beşiktaş derbisi haberleri

İşte Galatasaray Beşiktaş derbisinde dikkat çeken rakamlar!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 08.05.2021

'in 40. haftasında bu akşam ile 'nda kozlarını paylaşacak. Nefeslerin tutulacağı maç belki de şampiyonu belirleyecek. Dev derbiye artık sayılı saatler kala öne çıkan rakamları sizler için derledik. İşte detaylar...

İşte Galatasaray Beşiktaş derbisinde dikkat çeken rakamlar!

ile , tarihlerinde 349. kez birbirine rakip olacak. 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette, G.Saray'ın 122, Beşiktaş'ın 112 zaferi var. 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

İşte Galatasaray Beşiktaş derbisinde dikkat çeken rakamlar!

Rekabette sarı-kırmızılıların 484 golüne, siyah-beyazlılar 455 golle karşılık verdi.

İşte Galatasaray Beşiktaş derbisinde dikkat çeken rakamlar!

Takımların ligde yaptığı 125 maçta galibiyetlerde 45-37 önde.

İşte Galatasaray Beşiktaş derbisinde dikkat çeken rakamlar!

, 2011'de açılan TT Stadı'nda 10 kez konuk ettiği 'a karşı 6 galibiyet, 2 yenilgi ve bareberlik aldı.

İşte Galatasaray Beşiktaş derbisinde dikkat çeken rakamlar!

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta 5, 3 galibiyet aldı. 2 maç berabere bitti.

İşte Galatasaray Beşiktaş derbisinde dikkat çeken rakamlar!

Son 10 maçta siyah-beyazlı ekip 11 gol atarken, 7 kez fileleri havalandırdı.

İşte Galatasaray Beşiktaş derbisinde dikkat çeken rakamlar!

, rakibine karşı son 10 karşılaşmanın 6'sında fileleri havalandıramadı.

İşte Galatasaray Beşiktaş derbisinde dikkat çeken rakamlar!

97 yıllık rekabette ilk golü Beşiktaşlı Refik Osman Top attı.

İşte Galatasaray Beşiktaş derbisinde dikkat çeken rakamlar!

Rekabetin gol kralı 29 golle Beşiktaşlı Hakkı Yeten olurken, Galatasaraylı Gündüz Kılıç, 5 kezle bir maçta en fazla gol atan futbolcu unvanını aldı.

İşte Galatasaray Beşiktaş derbisinde dikkat çeken rakamlar!

En farklı skorlu galibiyetleri 9-2, ise 5-0'lık sonuçlarla elde etti.

İşte Galatasaray Beşiktaş derbisinde dikkat çeken rakamlar!

üst üste 17, ise 15 maç rakibine karşı galip gelemedi.

İşte Galatasaray Beşiktaş derbisinde dikkat çeken rakamlar!

Siyah-beyazlı takımın ev sahipliğinde, 2013'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan derbiyi deplasman yasağı nedeniyle tamamı Beşiktaşlı 76 bin 127 seyirci izledi ve bu rakam lig tarihinin seyirci rekoru olarak kayıtlara geçti. (Fotomaç)

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