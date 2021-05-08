İşte Galatasaray Beşiktaş derbisinde dikkat çeken rakamlar!

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında bu akşam Galatasaray ile Beşiktaş Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Nefeslerin tutulacağı maç belki de şampiyonu belirleyecek. Dev derbiye artık sayılı saatler kala öne çıkan rakamları sizler için derledik. İşte detaylar...