Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Diagne müjdesi! O karar değişti
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın ara transfer döneminde Premier Lig ekibi West Bromwich'e kiraladığı Mbaye Diagne ile flaş gelişmeler yaşanıyor. Daha önce iki İngiliz kulübünün talip olduğu iddia edilen Senegalli golcüyle ilgili sarı-kırmızılıları sevindiren bir haber geldi. (Gs spor haberi)
Galatasaray'da istenilen performans düzeyine bir türlü çıkamayan Diagne ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
İngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich'e devre arasında kiralanan ve takımıyla ligde kalma mücadelesi veren Diagne, performansıyla göz doldurdu ve İngiliz ekiplerinin beğenisini topladı.
İNGİLTERE'DEN 2 TALİP
Küme kalma şansı mucize olan West Bromwich'te Mbaye Diagne'nin geleceği belirsizliğini korusa da İngiltere'den iki kulüp, Senegalli oyuncu için devreye girmişti.
Premier Lig'den Crystal Palace ve Brighton'ın, golcü futbolcu için teklif hazırlığında olduğu belirtilmişti.
KARAR VERİLDİ
Daha önce küme düşmesi durumunda Diagne ile yollarını ayırmayı planlayan West Bromwich'in, 29 yaşındaki futbolcunun performansı sonrasında karar değiştirdiği ortaya çıktı.
İngiliz basınında yer alan habere göre; West Bromwich yönetimi, Championship'e düşülmesi durumunda da Diagne ile masaya oturacak ve takımda kalması yönünde teklif yapacak.
Haberde; Diagne'ye "Championship'te bir yıl geçirmek ister misin?" şeklinde öneride bulunulacağı bilgisi verilirken Premier Lig'den de teklifler olması beklendiği vurgulandı.
SAM ALLARDYCE MEMNUN
Teknik direktör Sam Allardyce'ın da Diagne'den memnun olduğu ve takımda kalmasını istediği iddia edildi.
Allardyce daha önce "Bazıları devre arasında yurtdışından oyuncu almanın riskli olduğunu söylüyor. Mbaye Diagne ve Okay gelecek sezon çok daha iyi olacaklar. Ligde kalırsak ikisinin de bonservisini almak isteriz" şeklinde yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti.
BONSERVİSİ ALINABİLİR
Senegalli golcü için tekliflere açık olan Galatasaray, buradan gelecek parayı kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes'in bonservislerinin alınmasında kullanabilir.
İngiltere Premier Lig'de West Bromwich Albion'la çıktığı 14 maçta 3 gol atan Senegalli, 2 de asist katkısında bulundu. Manchester United ve Chelsea ağlarını sarsan Diagne, son olarak Wolverhampton'a gol attı.
HALEN EN GOLCÜ OYUNCU
Galatasaray formasıyla toplamda 39 maça çıkan 29 yaşındaki golcü, 22 gol atıp 2 de asistlik katkıda bulurken bu sezonun ilk devresinde attığı 9 golle hala sarı kırmızılılarda en çok gol atan futbolcu durumunda.
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