07 Mayıs 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Diagne müjdesi! O karar değişti

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın ara transfer döneminde Premier Lig ekibi West Bromwich'e kiraladığı Mbaye Diagne ile flaş gelişmeler yaşanıyor. Daha önce iki İngiliz kulübünün talip olduğu iddia edilen Senegalli golcüyle ilgili sarı-kırmızılıları sevindiren bir haber geldi. (Gs spor haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Diagne müjdesi! O karar değişti
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.05.2021

'da istenilen performans düzeyine bir türlü çıkamayan Diagne ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Diagne müjdesi! O karar değişti

ekibi 'e devre arasında kiralanan ve takımıyla ligde kalma mücadelesi veren Diagne, performansıyla göz doldurdu ve ekiplerinin beğenisini topladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Diagne müjdesi! O karar değişti

İNGİLTERE'DEN 2 TALİP

Küme kalma şansı mucize olan 'te 'nin geleceği belirsizliğini korusa da 'den iki kulüp, Senegalli oyuncu için devreye girmişti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Diagne müjdesi! O karar değişti

'den ve 'ın, golcü futbolcu için teklif hazırlığında olduğu belirtilmişti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Diagne müjdesi! O karar değişti

KARAR VERİLDİ

Daha önce küme düşmesi durumunda Diagne ile yollarını ayırmayı planlayan 'in, 29 yaşındaki futbolcunun performansı sonrasında karar değiştirdiği ortaya çıktı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Diagne müjdesi! O karar değişti

basınında yer alan habere göre; yönetimi, 'e düşülmesi durumunda da Diagne ile masaya oturacak ve takımda kalması yönünde teklif yapacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Diagne müjdesi! O karar değişti

Haberde; Diagne'ye "'te bir yıl geçirmek ister misin?" şeklinde öneride bulunulacağı bilgisi verilirken 'den de teklifler olması beklendiği vurgulandı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Diagne müjdesi! O karar değişti

SAM ALLARDYCE MEMNUN

Teknik direktör 'ın da Diagne'den memnun olduğu ve takımda kalmasını istediği iddia edildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Diagne müjdesi! O karar değişti

Allardyce daha önce "Bazıları devre arasında yurtdışından oyuncu almanın riskli olduğunu söylüyor. ve Okay gelecek sezon çok daha iyi olacaklar. Ligde kalırsak ikisinin de bonservisini almak isteriz" şeklinde yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Diagne müjdesi! O karar değişti

BONSERVİSİ ALINABİLİR

Senegalli golcü için tekliflere açık olan , buradan gelecek parayı kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes'in bonservislerinin alınmasında kullanabilir.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Diagne müjdesi! O karar değişti

'de Albion'la çıktığı 14 maçta 3 gol atan Senegalli, 2 de asist katkısında bulundu. Manchester United ve Chelsea ağlarını sarsan Diagne, son olarak Wolverhampton'a gol attı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Diagne müjdesi! O karar değişti

HALEN EN GOLCÜ OYUNCU

formasıyla toplamda 39 maça çıkan 29 yaşındaki golcü, 22 gol atıp 2 de asistlik katkıda bulurken bu sezonun ilk devresinde attığı 9 golle hala sarı kırmızılılarda en çok gol atan futbolcu durumunda.

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