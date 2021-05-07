Allardyce daha önce "Bazıları devre arasında yurtdışından oyuncu almanın riskli olduğunu söylüyor. Mbaye Diagne ve Okay gelecek sezon çok daha iyi olacaklar. Ligde kalırsak ikisinin de bonservisini almak isteriz" şeklinde yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti.