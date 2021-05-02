02 Mayıs 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Gençlerbirliği - Galatasaray maçında ofsayt itirazları! İşte Emre Akbaba'nın golündeki o pozisyon...

İkinci golde ofsayt var mı? İşte o pozisyon...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 Giriş Tarihi: 02.05.2021

'in 39. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Maçın 53. dakikasında sarı-kırmızılılar 'nın golü ile skoru 2-0'a getirdi. Ofsayt itirazları üzerine VAR incelemesi sonrası hakem , golü verdi. İşte o pozisyon... | Son dakika spor haberi ()

'de deplasmanda ile karşı karşıya geldi.

'nda oynanan zorlu karşılaşma'nın 53. dakikasında durumu 2-0'a getiren golü kaydetti.

Ceza sahasına atılan uzun topu indirdi ve Akbaba ceza sağası sağ çaprazında topla buluştu. Düzgün bir vuruş yapan Emre meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Peki Emre Akbaba'nın golünden önce ofsayt var mı? İşte VAR'dan gelen görüntü:


(Fotoğraf: beIN Sports)

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