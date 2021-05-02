02 Mayıs 2021, Pazar
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Son dakika spor haberi: Gençlerbirliği - Galatasaray maçında ofsayt itirazları! İşte Emre Akbaba'nın golündeki o pozisyon...
Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Maçın 53. dakikasında sarı-kırmızılılar Emre Akbaba'nın golü ile skoru 2-0'a getirdi. Ofsayt itirazları üzerine VAR incelemesi sonrası hakem Halis Özkahya, golü verdi. İşte o pozisyon... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma'nın 53. dakikasında Emre Akbaba durumu 2-0'a getiren golü kaydetti.
Ceza sahasına atılan uzun topu Halil Dervişoğlu indirdi ve Emre Akbaba ceza sağası sağ çaprazında topla buluştu. Düzgün bir vuruş yapan Emre meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
Peki Emre Akbaba'nın golünden önce ofsayt var mı? İşte VAR'dan gelen görüntü:
(Fotoğraf: beIN Sports)
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