02 Mayıs 2021, Pazar
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Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...
Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçında attığı gol VAR'a takıldı!
Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında oynanan Gençlerbirliği-Galatasaray maçının 65. dakikasında Emre Akbaba'nın takıma adında kaydetmiş olduğu 3. gol VAR'dan gelen uyarı nedeniyle iptal edildi.
Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında oynanan Gençlerbirliği-Galatasaray maçının 65. dakikasında Emre Akbaba'nın takıma adında kaydetmiş olduğu 3. gol öncesi VAR'dan gelen elle oynama uyarısı nedeniyle iptal edildi.
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Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...
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