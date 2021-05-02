02 Mayıs 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçında attığı gol VAR'a takıldı!

G.Saray'ın golüne VAR engeli! İşte o pozisyon
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 Giriş Tarihi: 02.05.2021

'in 39. haftasında oynanan - maçının 65. dakikasında 'nın takıma adında kaydetmiş olduğu 3. gol VAR'dan gelen uyarı nedeniyle iptal edildi.

'in 39. haftasında oynanan - maçının 65. dakikasında 'nın takıma adında kaydetmiş olduğu 3. gol öncesi VAR'dan gelen elle oynama uyarısı nedeniyle iptal edildi.

İŞTE O POZİSYON





Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...

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