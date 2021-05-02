Gençlerbirliği-Galatasaray maçının ardından Fatih Terim'den VAR hakemine tepki!
Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, "2-0 her zaman kopan bir skor değil, 3-0'dan sonra daha rahat hareket edebilirdik. 3. gol de neden verilmedi pek anlayabilmiş değilim. VAR'daki biraz top oynayabilmiş olsa, onun gol olduğunu anlardı." dedi.
İŞTE TERİM'İN AÇIKLAMALARI;
Galip gelmek çok önemli. Son 3 maça kaldı. Oyun genel olarak bizim kontrolümüz altında geçti.
Oyunu domine etmede doğru pozisyonu aldığımızı düşünüyorum. En iyi opsiyonu arayarak birer gol pozisyonuna girdik.
Hücum aksiyonlarında acele etmeden sabırla en iyi pozisyonu arayarak birçok pozisyona girdik. Gol tabii biraz geç geldi. İkinci yarı da böyleydi, daha farklı olabilirdi.
3. gol neden verilmedi pek anlamış değilim. VAR'daki biraz top oynamış olsa onun gol olduğunu görürdü.
Böyle maçlar her zaman gelmez. Çok net. Üzerine fazla matematik yapılmaması gereken bir maç. Yenmemiz halinde devam ediyoruz, aksi takdirde şansımız kalmıyor.
İŞTE FATİH TERİM'İN MAÇ SONU BASIN TOPLANTISI
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Gençlerbirliği - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (Fb maçı izle...)
- Ankaragücü - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Tam kapanmada bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri ne? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...
- Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig