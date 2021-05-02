Gençlerbirliği-Galatasaray maçının ardından Fatih Terim'den VAR hakemine tepki!

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, "2-0 her zaman kopan bir skor değil, 3-0'dan sonra daha rahat hareket edebilirdik. 3. gol de neden verilmedi pek anlayabilmiş değilim. VAR'daki biraz top oynayabilmiş olsa, onun gol olduğunu anlardı." dedi.

Galip gelmek çok önemli. Son 3 maça kaldı. Oyun genel olarak bizim kontrolümüz altında geçti.

Oyunu domine etmede doğru pozisyonu aldığımızı düşünüyorum. En iyi opsiyonu arayarak birer gol pozisyonuna girdik.

Hücum aksiyonlarında acele etmeden sabırla en iyi pozisyonu arayarak birçok pozisyona girdik. Gol tabii biraz geç geldi. İkinci yarı da böyleydi, daha farklı olabilirdi.

3. gol neden verilmedi pek anlamış değilim. VAR'daki biraz top oynamış olsa onun gol olduğunu görürdü.

Böyle maçlar her zaman gelmez. Çok net. Üzerine fazla matematik yapılmaması gereken bir maç. Yenmemiz halinde devam ediyoruz, aksi takdirde şansımız kalmıyor.

İŞTE FATİH TERİM'İN MAÇ SONU BASIN TOPLANTISI

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