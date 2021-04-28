28 Nisan 2021, Çarşamba
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Zorlu mücadelenin VAR hakemi Koray Gençerler oldu.
Son dakika spor haberi: Galatasaray - Konyaspor maçının VAR hakemi belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'de 38. hafta karşılaşmasında oynanacak Galatasaray - Konyaspor mücadelesinin VAR hakemi açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'de Galatasaray, sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.
Zorlu mücadelenin VAR hakemi Koray Gençerler oldu.
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