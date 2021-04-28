28 Nisan 2021, Çarşamba

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Son dakika spor haberi: Galatasaray - Konyaspor maçının VAR hakemi belli oldu!

Galatasaray - Konyaspor maçının VAR hakemi belli oldu!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.04.2021

'de 38. hafta karşılaşmasında oynanacak - mücadelesinin VAR hakemi açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri ()

'de , sahasında 'u ağırlayacak.

Zorlu mücadelenin VAR hakemi oldu.

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