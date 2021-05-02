02 Mayıs 2021, Pazar

GALATASARAY

Gençlerbirliği-Galatasaray maçı öncesi ilk 11'ler belli oldu

G.Birliği-G.Saray | İlk 11'ler belli oldu
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 Giriş Tarihi: 02.05.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 39. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu.

'in 39. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliğ'ne konuk olacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Galatasaray maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

👉 GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, , İbrahim, Kızıldağ, D. Angelo, Dikmen, , Yılmaz, , , Sandro Lima
GALATASARAY: , Şener, , , Ömer, Taylan, Emre Akbaba, Gedson Fernandes, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Ryan Babel

👉 98. RANDEVU

Gençlerbirliği ile Galatasaray, 'de bugüne kadar 97 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 53 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 23 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 21 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Ligde İstanbul ekibinin 170 golüne, Ankara temsilcisi 101 golle yanıt verdi.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 6-0'lık skorla kazandı.

👉 5 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray ligde son olarak Hatayspor'a mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu maçın ardından oynadığı 5 karşılaşmada yenilmedi ve 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Aslan son iki müsabakasından da sahadan galip ayrıldı. Cimbom son olarak Konyaspor'u evinde 1-0'lık skorla mağlup etti.

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