02 Mayıs 2021, Pazar

GALATASARAY

Gençlerbirliği-Galatasaray maçı öncesi Fatih Terim: Bazı değişiklikleri yapmaya mecburuz

Fatih Terim'den flaş açıklama! Bazı değişiklikleri...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 Giriş Tarihi: 02.05.2021

Son dakika spor haberleri: 'ın deplasmanda ile karşılaşacağı mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Terim, "Bazı değişiklikleri yapmaya mecburuz. Hem maçına göre hem elimizdeki kadroyla yapmamız gerekenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." dedi.

'ın deplasmanda ile karşılaşacağı mücadele öncesi değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE TERİM'İN AÇIKLAMALARI;

Sona yaklaştıkça, işlerin daha zor olduğu bir noktadayız. Çok fazla bir şey anlatmaya gerek yok, herkes kazanmak adına ne gerekiyorsa yapacak. , sakatlıklar ve milli takım dönüşleri bizi zor duruma soktu. Bazı değişiklikleri yapmaya mecburuz. Hem maçına göre hem elimizdeki kadroyla yapmamız gerekenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz.
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