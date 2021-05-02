02 Mayıs 2021, Pazar
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İŞTE TERİM'İN AÇIKLAMALARI;
Sona yaklaştıkça, işlerin daha zor olduğu bir noktadayız. Çok fazla bir şey anlatmaya gerek yok, herkes kazanmak adına ne gerekiyorsa yapacak. Corona, sakatlıklar ve milli takım dönüşleri bizi zor duruma soktu. Bazı değişiklikleri yapmaya mecburuz. Hem maçına göre hem elimizdeki kadroyla yapmamız gerekenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz.
Gençlerbirliği-Galatasaray maçı öncesi Fatih Terim: Bazı değişiklikleri yapmaya mecburuz
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacağı mücadele öncesi Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, "Bazı değişiklikleri yapmaya mecburuz. Hem maçına göre hem elimizdeki kadroyla yapmamız gerekenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." dedi.
Galatasaray'ın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacağı mücadele öncesi Fatih Terim değerlendirmelerde bulundu.
İŞTE TERİM'İN AÇIKLAMALARI;
Sona yaklaştıkça, işlerin daha zor olduğu bir noktadayız. Çok fazla bir şey anlatmaya gerek yok, herkes kazanmak adına ne gerekiyorsa yapacak. Corona, sakatlıklar ve milli takım dönüşleri bizi zor duruma soktu. Bazı değişiklikleri yapmaya mecburuz. Hem maçına göre hem elimizdeki kadroyla yapmamız gerekenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz.
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