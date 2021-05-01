01 Mayıs 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı kafilesi açıklandı! 4 isim kadroda yok

G.Saray'ın Başkent kafilesi açıklandı! 4 isim kadroda yok
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 Giriş Tarihi: 01.05.2021

Son dakika haberleri... 'in 39. haftasında deplasmanına konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılılarda Luyindama, Etebo, Fatih Öztürk ve Ozornwafor kadroda yer almadı.

Son dakika haberleri... 'in 39. haftasında deplasmanına konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılılarda Luyindama, Etebo, Fatih Öztürk ve Ozornwafor kadroda yer almazken, sakatlıklarını atlayan DeAndre Yedlin ve Henry , kafileye dahil edildi.

İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosu:

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