01 Mayıs 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı kafilesi açıklandı! 4 isim kadroda yok
Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği deplasmanına konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılılarda Luyindama, Etebo, Fatih Öztürk ve Ozornwafor kadroda yer almadı.
Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği deplasmanına konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılılarda Luyindama, Etebo, Fatih Öztürk ve Ozornwafor kadroda yer almazken, sakatlıklarını atlayan DeAndre Yedlin ve Henry Onyekuru, kafileye dahil edildi.
İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosu:
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