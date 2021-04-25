Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Antalyaspor galibiyetinin ardından flaş sözler! "Ciddiyetle oynadılar"
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar, zorlu rakibini Mostafa Mohamed'in şık golüyle 1-0 yenerek zirve iddiasını sürdürdü. Usta yazarlar da bu karşılaşmayı flaş sözlerle değerlendirdi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
LEVENT TÜZEMEN - HAK EDEN ALDI
Galatasaray eğer Antalya'da kaybetseydi futbolun adaleti adına haksızlık olurdu. Kupada final oynayacak olan Antalyaspor'u ben bu kadar etkisiz, atak yapmayan, tamamen gol yememek için direnen bir takım olarak gördüm.
Galatasaray maç boyu oyuna hakimdi, tıpkı Göztepe maçında olduğu gibi ayağa etkili paslar yaptı, kanatları kullandı, şutu denedi. Gecenin yıldızı kaleci Boffin oldu. Net 7 kurtarış yaptı. Galatasaray'ın iki topu direkten döndü. Halil, Emre Akbaba, Emre Kılınç 6 net pozisyon kaçırdı. Özellikle Halil'in kafayla atması gereken bir golü atamaması kalitesine yakışmadı.
Fatih Terim'in kadroda Babel, Saracchi ve Taylan'ı düşünmemesi beni çok şaşırttı. Çünkü Trabzonspor maçında bu üçlü iyi oynamıştı. Etebo fazla baskı görmeden oynadı ama ayağından topu çıkarmakta hep geç kaldı. Emre Akbaba ilk 11'de başladığı tüm maçlarda etkisiz oynuyor. Özellikle Fernandes, Etebo ve Emre Akbaba top ayaklarına geldiğinde oynayan oyuncular. Maalesef dördü de oyun kurmaya çalışınca zaman zaman Galatasaray bazı ataklarda çabuk düşünemedi ve karar veremedi.
Fernandes çalışkandı, kaptırdığı toplardan sonra rakibi kovalayıp, tekrardan topu kazandı. Oyunu yönetmeye çalıştı. Ancak Galatasaray'ın hücumda bu kadar etkin olmasının nedeni Halil ve Kerem'in hareketli olmalarıydı. Fatih Terim'in Mostafa Mohamed'i oyuna alıp, çift santrfora dönmesi, Galatasaray'ın daha baskılı olmasını sağladı.
Sürekli eleştirdiğimiz Şener ilk kez bir maçtan özellikle ikinci yarı sahadan etkili bindirmeler yaptı. Mostafa'nın attığı golde, Şener'in rakibini geçtikten sonra yaptığı ortanın golde etkisi vardı. Galatasaraylı oyuncular yarıştan kopmamak için sorumluluk alarak, ciddiyetle oynadılar. Ayrıca Terim'in Donk tercihi doğruydu. Donk da riske girmeden, basit oynadı.
SERKAN KORKMAZ - USTALIK
Galatasaray'da ilk yarıda, Muslera hariç herkes pek çok gol pozisyonu ve şutla Boffin'in koruduğu kaleyi yokladı. Antalya kalecisi yaptığı sayısız kurtarışlarla takımını ayakta tuttu. Açıklandığı anda, 11'deki Babel, Feghouli, Taylan ve hatta testi negatif olduğu için kadroya son anda girmesine rağmen Mostafa'nın yokluğu dikkat çekiyordu. Sahada tempo yapan, ısrarlı bir takım vardı.
Etebo, Ömer ve Şener gibi varlığı çok tepki çeken isimler bile kapasitelerini zorlayarak saygıdeğer birer mücadele örneği ortaya koyuyorlardı. "Rakip eksik ve zayıftı" diye düşünmek doğru değil. Bu sezon Galatasaray dahil pek çok iddialı kulübümüz kimlere nasıl puan kaybetti hepimiz biliyoruz.
Gedson, her maç birkaç hata yapma kredisi olacak kadar genç bir oyuncu, onu yine üzerine koyduğu bir performansla izledik, her geçen gün daha iyi oynuyor. Terimin takımı, Terim'in tabiriyle "içeride ve dışarıda" sert rüzgarlarla savrulurken, tüm sezonun deplasmanlarındaki rakip kaleyi çektiği şutta rekorla tamamlayıp soyunma odasına gitmişti.
Babel, Feghouli ve Mostafa'dan en az biri 46. dakika itibarıyla oyuna girmeliydi ama Fatih hoca takımına dokunmadı. Kornerler dahil çok etkili sayısız duran top fırsatlarının cömertçe harcanması yine çok dikkat çekti. Yine de; enteresan bir sol ayağı olan Ömer Bayram'ın sarı kırmızılılarda duran topları en iyi kullanan isim olarak "her halükarda ilk 11'de oynarım" diye haykırdığını vurgulamalıyım.
Maçın bitimine yarım saatten fazla süre varken Podolski'nin takımını on kişi bırakmasıyla maçın ibresi Galatasaray'a doğru iyice abandı. Ve Usta Terim'in beklenen "ustalık" hamlesi geç de olsa geldi; Mostafa ve Arda oyuna girdiler. Akbaba bence de çıkmalıydı ama ikinci tercihin Kılınç olması beni şaşırttı. İki kez rakip kaleyi yoklayan Mostafa üçüncüde şık ve sert bir vuruşla golü buldu. Bu galibiyetle artık umut veren bir cümle var: "Dün akşamki gibi oynar ve tüm maçları kazanırsak şampiyon olabiliriz."
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