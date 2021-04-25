Maçın bitimine yarım saatten fazla süre varken Podolski'nin takımını on kişi bırakmasıyla maçın ibresi Galatasaray'a doğru iyice abandı. Ve Usta Terim'in beklenen "ustalık" hamlesi geç de olsa geldi; Mostafa ve Arda oyuna girdiler. Akbaba bence de çıkmalıydı ama ikinci tercihin Kılınç olması beni şaşırttı. İki kez rakip kaleyi yoklayan Mostafa üçüncüde şık ve sert bir vuruşla golü buldu. Bu galibiyetle artık umut veren bir cümle var: "Dün akşamki gibi oynar ve tüm maçları kazanırsak şampiyon olabiliriz."

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